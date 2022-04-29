Війна в Україні, ймовірно, не завершиться дипломатичним шляхом, а триватиме до цілковитої перемоги українців. Та Вашингтон максимально долучиться до цього.

Про це заявила в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

За її словами, США вже надали Україні тисячі систем ППО й артилерійських установок, гелікоптери, системи залпового вогню, автомати і гвинтівки, радіолокаційні системи, а також понад 50 млн наборів захисного спорядження.

Нуланд уточнила, що понад 30 країн світу надають схожу допомогу Україні, і Вашингтон цьому активно сприяє.

– США вже витратили понад $4 млрд на підтримку України від самого початку повномасштабного вторгнення. І президент Байден заявив Конгресу, що необхідно виділити ще $33 млрд Україні на зброю та гуманітарку. $20 млрд із них підуть лише на воєнні цілі. І ми сміливо збільшуємо підтримку, бо ваші військові так мужньо тримаються і демонструють таку міць! – наголосила Вікторія Нуланд.

Як відомо, попри геноцид і жахіття, які чинить Росія в Україні, досі є держави, які співпрацюють із нею. Відповідаючи на запитання Фактів ICTV, чому ж світ так довго зволікав і загравав із путінським режимом, Нуланд запевнила, що нині дедалі більше країн переглядають свою стратегію і відмовляються від будь-яких зв’язків із Москвою.

– Багато країн побудували свою потужну залежність від російських енергоносіїв. Але все більше держав стоять за Україну. Усі бачать воєнні злочини російської армії. Вони настільки жахливі та збочені, що всі політики світу кажуть: нам не потрібні жодні відносини із Москвою. І я думаю, Росія вийде з цієї війни, не лише програвши і ставши ізольованою, а ще й бідною, і втратить позиції на ринку, – зазначила Нуланд.

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Заступниця держсекретаря США звернула увагу на той факт, що навіть Індія, яка з 1960-х років закуповувала російську зброю, нині відмовляється від постачання та запевняє, що не збирається фінансувати війну РФ в Україні. Нуланд уточнила, що дедалі більше держав повертаються спиною до Москви.

Як приклад згуртованості світу за Україну і проти загарбницьких дій Росії вона нагадала про зустріч міністрів оборони 40 країн у Німеччині, на авіабазі Рамштайн. Вікторія Нуланд переконана: список держав, які нададуть зброю, ще не остаточний, і підтримка зросте.

– Щотижня кількість держав, які доєднуються, зростає. Ми починали з трансатлантичних країн, потім долучилися Японія, Південна Корея. І нині держави світу в списку коаліції на підтримку України. І я переконана, це лише початок, – розповіла вона.

А от використання Росією ядерної тактичної зброї проти України хоч і позбавлене здорового глузду, але така ймовірність все одно існує, кажуть у Держдепартаменті США. За словами Вікторії Нуланд, ядерний удар стане катастрофою не лише для України, але й для РФ і самого російського диктатора.