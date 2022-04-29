Внаслідок вибуху та подальшої пожежі на фабриці у Стамбулі загинули троє людей.
Як повідомляє турецьке видання Daily Sabah, зазначені особи спочатку вважалися зниклими безвісти.
Пожежа на фабриці лакофарбових матеріалів сталася в районі Тузла, внаслідок чого сталися вибухи в азіатській частині Стамбула.
На місце події прибули пожежники та медики, які виявили дев’ятьох поранених. Пошуки ще трьох людей розпочали після локалізації пожежі. Згодом зниклі люди знайшли вже мертвими.
♦️Industrial explosion in #Istanbul, 3 dead 9 injured. pic.twitter.com/DVovUR1zGN
— Sargon News Agency (@Sargon_Soldier) April 29, 2022
Також внаслідок НП одного пожежника було госпіталізовано з травмами, отриманими під час гасіння.
Вогонь пошкодив будівлю фабрики та кілька підприємств поряд та ділянкою лісу.
Наразі причини пожежі з’ясовують слідчі.
Фото: Скріншот з відео/ Sargon News Agency
Джерело: Daily Sabbah