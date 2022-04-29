Внаслідок вибуху та подальшої пожежі на фабриці у Стамбулі загинули троє людей.

Як повідомляє турецьке видання Daily Sabah, зазначені особи спочатку вважалися зниклими безвісти.

Пожежа на фабриці лакофарбових матеріалів сталася в районі Тузла, внаслідок чого сталися вибухи в азіатській частині Стамбула.

На місце події прибули пожежники та медики, які виявили дев’ятьох поранених. Пошуки ще трьох людей розпочали після локалізації пожежі. Згодом зниклі люди знайшли вже мертвими.

♦️Industrial explosion in #Istanbul, 3 dead 9 injured. pic.twitter.com/DVovUR1zGN — Sargon News Agency (@Sargon_Soldier) April 29, 2022

Також внаслідок НП одного пожежника було госпіталізовано з травмами, отриманими під час гасіння.

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Вогонь пошкодив будівлю фабрики та кілька підприємств поряд та ділянкою лісу.

Наразі причини пожежі з’ясовують слідчі.

Фото: Скріншот з відео/ Sargon News Agency

Джерело: Daily Sabbah