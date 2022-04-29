Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 65 день війни
Вбили Вбили
219 дітей
Поранили Поранили
>398 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 787 дорослих
Факти / Світ / Світові новини

Вибух у Стамбулі: на лакофарбовій фабриці загинули люди

Ілля Нежигай редактор стрічки
Вибух у Стамбулі: на лакофарбовій фабриці загинули люди

Внаслідок вибуху та подальшої пожежі на фабриці у Стамбулі загинули троє людей.

Як повідомляє турецьке видання Daily Sabah, зазначені особи спочатку вважалися зниклими безвісти.

Пожежа на фабриці лакофарбових матеріалів сталася в районі Тузла, внаслідок чого сталися вибухи в азіатській частині Стамбула.

На місце події прибули пожежники та медики, які виявили дев’ятьох поранених. Пошуки ще трьох людей розпочали після локалізації пожежі. Згодом зниклі люди знайшли вже мертвими.

Також внаслідок НП одного пожежника було госпіталізовано з травмами, отриманими під час гасіння.

Related video

Вогонь пошкодив будівлю фабрики та кілька підприємств поряд та ділянкою лісу.

Наразі причини пожежі з’ясовують слідчі.

Читайте
У небо піднімається їдкий дим: у російському Ішимі масштабна пожежа у ТЦ

Фото: Скріншот з відео/ Sargon News Agency

Джерело: Daily Sabbah

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка