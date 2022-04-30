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Факти / Світ / Світові новини

Через репарації за Другу світову: Німеччина судитиметься з Італією у суді ООН

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Міжнародний суд ООН

До Міжнародного суду ООН надійшов позов від Німеччини проти Італії щодо виплати репарацій жертвам нацистського режиму під час Другої світової війни. Про це йдеться у повідомленні пресслужби суду.

Скарга Німеччини полягає у попередньому рішенні суду. У 2012 році було ухвалено рішення, що жертви злочинців нацистського режиму не можуть судитися із Німеччиною у міжнародних судах, інакше це порушує право Берліна на імунітет згідно з міжнародним правом.

Водночас Італія продовжує позиватися до національних судів. Із 2012 року Італією було подано 25 позовів з вимогою компенсації, і в багатьох випадках італійські суди постановили, що ФРН має їх платити. У двох випадках італійські суди намагаються заарештувати у Римі майно, що перебуває у державній власності Німеччини.

Ще до рішення Міжнародного суду ООН Верховний суд Італії у 2008 році постановив, що громадянин країни має право на репарації від Німеччини через депортацію у 1944 році для примусових робіт у Третьому Рейху. Тоді італійський суд зобов’язав Німеччину сплатити близько €1 млн компенсацій родинам, яких нацисти вбили у Тоскані у 1944 році.

Берлін наполягає, що вже сплатив масштабні компенсації за низкою угод про репарації з постраждалими країнами.

Німеччина просить Міжнародний суд ООН визнати, що “Італія порушила і продовжує порушувати своє зобов’язання поважати суверенний імунітет Німеччини, дозволяючи порушення цивільних позовів” у зв’язку зі злочинами нацистського режиму.

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У позові згадується намір Рима виставити на аукціон чотири об’єкти нерухомості, кошти з яких мають піти на виплати компенсацій. Рішення Суду ООН є обов’язковим і оскарженню не підлягатиме. Дата розгляду позову Німеччини проти Італії наразі не визначена.

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Репарація — повне або часткове відшкодування державою, що розпочала агресивну війну, збитків, заподіяних державі, що зазнала нападу.

Після Другої світової війни Німеччина, згідно з Потсдамською конференцією, повинна була виплатити союзникам $23 млрд. Згідно з Угодою про мир з Італією 1947 року, Італія погодилася виплатити компенсацію Югославії в розмірі близько $125 млн, Греції – $105 млн, СРСР – $100 млн, Ефіопії – $25 млн, Албанії – $5 млн.

Також Німеччина сплачувала репарації після Першої світової війни, а Франції – після Наполеонівської та Франко-пруської воєн.

Джерело: International Court of Justice

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Фото: Depositphotos

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