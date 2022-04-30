Через репарації за Другу світову: Німеччина судитиметься з Італією у суді ООН

До Міжнародного суду ООН надійшов позов від Німеччини проти Італії щодо виплати репарацій жертвам нацистського режиму під час Другої світової війни. Про це йдеться у повідомленні пресслужби суду.

Скарга Німеччини полягає у попередньому рішенні суду. У 2012 році було ухвалено рішення, що жертви злочинців нацистського режиму не можуть судитися із Німеччиною у міжнародних судах, інакше це порушує право Берліна на імунітет згідно з міжнародним правом.

Водночас Італія продовжує позиватися до національних судів. Із 2012 року Італією було подано 25 позовів з вимогою компенсації, і в багатьох випадках італійські суди постановили, що ФРН має їх платити. У двох випадках італійські суди намагаються заарештувати у Римі майно, що перебуває у державній власності Німеччини.

Ще до рішення Міжнародного суду ООН Верховний суд Італії у 2008 році постановив, що громадянин країни має право на репарації від Німеччини через депортацію у 1944 році для примусових робіт у Третьому Рейху. Тоді італійський суд зобов’язав Німеччину сплатити близько €1 млн компенсацій родинам, яких нацисти вбили у Тоскані у 1944 році.

Берлін наполягає, що вже сплатив масштабні компенсації за низкою угод про репарації з постраждалими країнами.

Німеччина просить Міжнародний суд ООН визнати, що “Італія порушила і продовжує порушувати своє зобов’язання поважати суверенний імунітет Німеччини, дозволяючи порушення цивільних позовів” у зв’язку зі злочинами нацистського режиму.

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У позові згадується намір Рима виставити на аукціон чотири об’єкти нерухомості, кошти з яких мають піти на виплати компенсацій. Рішення Суду ООН є обов’язковим і оскарженню не підлягатиме. Дата розгляду позову Німеччини проти Італії наразі не визначена.

Репарація — повне або часткове відшкодування державою, що розпочала агресивну війну, збитків, заподіяних державі, що зазнала нападу.

Після Другої світової війни Німеччина, згідно з Потсдамською конференцією, повинна була виплатити союзникам $23 млрд. Згідно з Угодою про мир з Італією 1947 року, Італія погодилася виплатити компенсацію Югославії в розмірі близько $125 млн, Греції – $105 млн, СРСР – $100 млн, Ефіопії – $25 млн, Албанії – $5 млн.

Також Німеччина сплачувала репарації після Першої світової війни, а Франції – після Наполеонівської та Франко-пруської воєн.

Джерело: International Court of Justice