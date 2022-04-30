У США майже 80% схвалюють прийом біженців із України: причини високого рівня підтримки серед американців

Американці підтримують потужну допомогу Вашингтона Києву протистояти повномасштабному російському вторгненню, яке триває вже третій місяць.

Опитування свідчать про потужну двопартійну підтримку додаткового фінансування у розмірі $33 млрд, яке цього тижня запросив Джо Байден у Конгресу. Мешканці США також схвалюють намір Байдена прийняти українських біженців та прискорити процес їхнього легального в’їзду.

Опитування дослідницького інституту Gallup, проведене 1-19 квітня, показало, що 78% американців схвалили прийом до 100 тис. українських біженців у США. Це найвищий рівень підтримки американського суспільства прийому біженців, який інститут виявив внаслідок опитування щодо різних ситуацій біженців з 1939 року.

В опитуванні Reuters/Ipsos цього тижня 73% американців підтримують зусилля адміністрації постачати Україні зброю. Це теж найвищий рівень підтримки з часу повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Існує також широка підтримка введення економічних санкцій проти Росії. А згідно з нещодавнім опитуванням Центру досліджень зв’язків із громадськістю Associated Press-NORC, 54% американців, переважно республіканців та незалежних, хочуть, щоб Байден став ще жорсткіше ставитися до Москви.

Серед причин високого рівня підтримки американців називають швидку ескалацію конфлікту, геополітичні наслідки нападу ядерної сили на країну, яка має спільні кордони з союзниками по НАТО, а також переміщення мільйонів людей протягом всього кількох місяців.

Related video

Ще до 24 лютого мешканці США загалом ставилися більш прихильно до українців, аніж до росіян. Багато американців досі пам’ятають навчання часів Холодної війни з підготовки до російської ядерної атаки.

— Я думаю, що це зачіпає історичний страх перед Росією і здатність РФ завдати нам реальної шкоди. Зовсім недавно американці, зокрема демократи, бачили Москву як ворожу силу, яка намагалася втрутитися у президентські вибори в США 2016-го на користь Трампа, – сказала доцент соціології та міжнародних відносин Університету Джорджа Вашингтона Мішель Келсо.

Ефективність лобіювання понад 1 млн американців українського походження по всій країні також означає двопартійну підтримку в Конгресі, що прискорює потік мільярдів доларів військової та гуманітарної допомоги до Києва.