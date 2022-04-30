У Європейському Союзі обговорюють можливість запровадження санкцій проти Росії в галузі атомної енергетики через повномасштабне вторгнення російських військ в Україні.

Про це інформує видання Politico з посиланням на п’ятьох європейських дипломатів.

За інформацією видання, обговорюється заборона на імпорт з РФ ядерного палива (урану) для атомних електростанцій (АЕС) у країнах Євросоюзу, а також на проєкти за участю дочірньої компанії Росатому.

За словами чотирьох дипломатів, санкції проти російської ядерної промисловості обговорювалися цього тижня на зустрічі послів ЄС та Єврокомісії. А ключовими ініціаторами таких кроків стали Польща та країни Балтії.

За даними видання, Німеччина також готова підтримати запровадження санкцій на імпорт урану з РФ та проти інших галузей російської ядерної промисловості у відповідь на вторгнення в Україну.

Такий крок може вдарити по поставках урану, а також по нових ядерних проєктах, якими керує дочірня компанія Росатому, що базується в Парижі.

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– Посол Німеччини в середу оголосив про нову позицію Берліна, заявивши, що вони не лише згодні з нафтовими санкціями, але й активно підтримують поетапну відмову від нафти, а не просто обмеження цін, а також заборону на російський уран, – повідомив виданню один із дипломатів ЄС.

У публікації зазначається, що підтримка Німеччини, яка є однією з найвпливовіших країн блоку, робить такі санкції більш імовірними. Крім того, чимало депутатів Європарламенту також закликали включити ядерну енергетику до пакету санкцій ЄС.

– Для німців, австрійців та інших важливо, щоб Євросоюз у цілому знижував свою енергетичну залежність від Росії. Це включає і заборону на імпорт російського ядерного палива. Для них це не проблема, – розповів дипломат ЄС.

Як відомо, Єврокомісія зараз працює над шостим пакетом санкцій проти РФ, який, імовірно, включатиме поетапне ембарго на постачання російської нафти.

Очікується, що подробиці будуть обговорюватися з країнами ЄС уже найближчими днями. Офіційний Брюссель прагне посилити тиск на Кремль, урізавши доходи РФ від експорту енергоносіїв, які йдуть на фінансування вторгнення в Україну.

Поки що незрозуміло, коли можуть бути запроваджені санкції на імпорт до ЄС російського ядерного палива. Видання зазначає, що такий крок не буде безпроблемним, оскільки Євросоюз імпортує майже увесь обсяг урану із третіх країн. Росія є другим найбільшим постачальником до ЄС після Нігеру (на РФ припадає 20% імпорту).

Очікується, що запровадження санкцій проти дочірньої компанії Росатому, що базується в Парижі, стане особливо чутливим питанням для президента Франції Еммануеля Макрона. Франція має великий сектор атомної енергетики та тісно співпрацює з Росатомом за декількома проєктами.

Крім того, Франція отримує понад 70% своєї електроенергії завдяки АЕС і планує побудувати більше реакторів. Як зазначав Еммануель Макрон, атомна енергетика відіграватиме ключову роль у скороченні викидів у країні, а також у зміцненні енергетичної незалежності. Париж планує побудувати 14 нових реакторів до 2050 року, продовжуючи також розвивати відновлювані джерела енергії.

Попри це, Франція не залежить від імпорту урану з Росії, оскільки отримує його переважно з Казахстану та Нігеру.

Німеччина ж є рішучим противником атомної енергетики і прагне закрити наявні АЕС до кінця року. Крім того, Берлін намагається відмовити інші країни Європи від інвестицій в атомну енергетику.

Як інформує Politico, в питанні запровадження санкцій на імпорт російського ядерного палива найсильніший опір можуть чинити країни Східної Європи.

Для ядерних реакторів, побудованих за участю РФ, у Чехії, Угорщині, Фінляндії, Болгарії, Румунії та Словаччині не існує альтернативи російському ядерному паливу. І хоча Словаччина заявила, що має достатні запаси палива, щоб протриматися до кінця 2023 року, однак заборона на імпорт з РФ може стати для неї проблемою в майбутньому.

Видання наголошує, що Москва не отримує багато грошей з експорту ядерного палива. Водночас припинення інфраструктурного бізнесу, який включає будівництво реакторів у ЄС, завдасть серйозного фінансового удару по військовій машині Кремля.

Нещодавно повідомлялося, що Єврокомісія вивчає юридичні можливості для конфіскації російських активів, які підпали під санкції, щоб передати їх на відбудову зруйнованої військами РФ інфраструктури України. Найбільшим прихильником цієї ідеї є Польща.