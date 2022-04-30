В Амстердамі портовики відмовляються розвантажувати танкер із російським паливом

Співробітники порту Амстердама відмовляються розвантажувати судно Sunny Liger із російським дизелем. Рішення працівників порту підтримують у муніципалітеті столиці Нідерландів.

Юридично кораблю все ще дозволено заходити в порт, але екіпаж не зробив жодного офіційного запиту на причал. Видання NOS намагалося зв’язатися з власником судна для коментарів, але безуспішно.

Минулої ночі корабель кинув якір біля берегів Нідерландів і мав намір зайти до порту Амстердама, але співробітники порту відмовляються його розвантажувати.

Речник МЗС України Олег Ніколенко також просить працівників амстердамського порту не розвантажувати судно.

— Нафтовий танкер Sunny Liger із російською нафтою зайшов у порт Амстердама. Ми закликаємо уряд Нідерландів вимагати негайного відплиття цього судна. Нідерланди, підтримку яких дуже цінує Україна, не мають стати місцем для брудних російських нафтових схем, – написав він у Twitter.

Oil tanker ‘Sunny Liger’ carrying Russian oil has entered the port of Amsterdam. We call on the Dutch government to demand the immediate departure of this vessel. The Netherlands whose support Ukraine greatly appreciates must not become a place for dirty Russian oil schemes. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) April 30, 2022

Вантаж корабля викликає суперечки через війну в Україні. Імпорт російської нафти та газу законний, хоча уряд Нідерландів заявив про намір відмовитися від російського газу та нафти до кінця 2022 року.

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Російські кораблі або судна, пов’язані з Росією, що плавають під прапором іншої країни, не можуть швартуватися будь-де в Європі. Але танкер Sunny Liger ходить під прапором Маршаллових островів і не підпадає під санкції. Водночас відомо, що груз на нього був завантажений у російському місті Приморськ. Раніше його відмовилися розвантажувати у Швеції.

Джерело: NOS

Скріншот: NOS