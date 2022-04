В Амстердамі портовики відмовляються розвантажувати танкер із російським паливом

Співробітники порту Амстердама відмовляються розвантажувати судно Sunny Liger із російським дизелем. Рішення працівників порту підтримують у муніципалітеті столиці Нідерландів.

Юридично кораблю все ще дозволено заходити в порт, але екіпаж не зробив жодного офіційного запиту на причал. Видання NOS намагалося зв’язатися з власником судна для коментарів, але безуспішно.

Минулої ночі корабель кинув якір біля берегів Нідерландів і мав намір зайти до порту Амстердама, але співробітники порту відмовляються його розвантажувати.

Речник МЗС України Олег Ніколенко також просить працівників амстердамського порту не розвантажувати судно.

Oil tanker ‘Sunny Liger’ carrying Russian oil has entered the port of Amsterdam. We call on the Dutch government to demand the immediate departure of this vessel. The Netherlands whose support Ukraine greatly appreciates must not become a place for dirty Russian oil schemes.

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) April 30, 2022