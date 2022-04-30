Завод Азовсталь у Маріуполі майже повністю зруйновано – супутникові знімки

Майже кожна будівля великого металургійного заводу Азовсталь у Маріуполі зруйнована.
Про це свідчать нові супутникові знімки від Maxar Technologies.
У дахах є великі діри — ознаки авіаударів російськими ракетами. Частина дахів повністю обвалена, а деякі будівлі перетворені на руїни.
Багато житлових та державних будівель, які розташовані поблизу заводу також були повністю зруйновані.
Українські війська та сотні мирних мешканців досі переховуються у сховищі, яке розташоване на території Азовсталь.
На супутникових знімках, зроблених у п’ятницю 29 квітня, не видно чи знищені підвальні бункери.
Командир полку Азов Святослав Паламар заявив, що завод інтенсивно обстрілювали з артилерії та завдають постійних авіаударів.
– Є підвали та бункери, до яких ми не можемо дістатися, бо вони під завалами. Ми не знаємо, живі там люди чи ні. Є діти від чотирьох місяців до 16 років. Але є люди, які застрягли в місцях, куди не потрапиш, – зазначив Паламар.