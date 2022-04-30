Завод Азовсталь у Маріуполі майже повністю зруйновано – супутникові знімки

Майже кожна будівля великого металургійного заводу Азовсталь у Маріуполі зруйнована.

Про це свідчать нові супутникові знімки від Maxar Technologies.

У дахах є великі діри — ознаки авіаударів російськими ракетами. Частина дахів повністю обвалена, а деякі будівлі перетворені на руїни.

Багато житлових та державних будівель, які розташовані поблизу заводу також були повністю зруйновані.

Українські війська та сотні мирних мешканців досі переховуються у сховищі, яке розташоване на території Азовсталь.

На супутникових знімках, зроблених у п’ятницю 29 квітня, не видно чи знищені підвальні бункери.

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