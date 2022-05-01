Китай готується до захисту від можливих санкцій США – Financial Times

Китайські посадовці провели екстрену нараду з банками про захист закордонних активів країни від західних санкцій, аналогічних запроваджених проти Росії за повномасштабне вторгнення на територію України. За даними іноземних ЗМІ, у Китаї занепокоєні, що обмеження можуть спрямувати проти Пекіна у разі спричиненого ним воєнного конфлікту або кризи.

Під час зустрічі учасники не зазначили, про які варіанти розвитку подій йдеться. Проте ЗМІ припускають, що одним з можливих приводів для санкцій може бути китайське вторгнення на Тайвань, який КНР хоче проголосити своєю територією.

Посадовці Китаю говорили з банкірами про можливі шляхи для захисту закордонних активів КНР, особливо валютних резервів у розмірі $3,2 трлн.

Фахівці розповіли, що центральний банк може вимагати від експортерів обміняти свої валютні доходи на юані. Наразі експортери можуть зберігати частину валютного виторгу для майбутнього використання.

Інші банкіри вважають, що можна здійснити значне скорочення квоти для громадян Китаю (йдеться про суму близько $50 тис.) на щорічну купівлю валюти для закордонних подорожей або навчання.

Іноземні ЗМІ зазначили, що банкіри висловили сумнів, що США зможуть розірвати економічні зв’язки з Китаєм, оскільки КНР має статус другої за обсягами економіки країни у світі та великі запаси доларових активів.