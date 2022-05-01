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Посол Британії в Україні розповіла, скільки ще може тривати війна в Україні

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Посол Британії в Україні розповіла, скільки ще може тривати війна в Україні

До Києва повернулася посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс. На тлі потенційних ризиків її забезпечили додатковою охороною.

В одному зі своїх останніх інтерв’ю Мелінда Сіммонс заявила, що війна в Україні триватиме, певно, ще протягом цього року і, ймовірно, наступного. Такої думки дотримуються і чимало європейських дипломатів, які заявляли про ймовірну затяжну війну.

– Я не була впевнена, що повернуся до Києва, тому моє повернення – це екстраординарна подія… Гадаю, це те місце, де мені варто бути, – запевнила вона.

Мелінда Сіммонс уточнила, що саме посольство у Києві поки що не відкрилося і консульські послуги тимчасово не надаються.

Також вона розповіла журналістам, що, в’їжджаючи у місто, “по-справжньому відчула, що відбувається… і це справді шокує”.

– Подорожуючи до Києва, я проїжджала повз кілька транспортних засобів, які їхали в інший бік з написом ДІТИ на вікні. Нагадування про болісно високу ціну, яку змушують платити дітей за російське вторгнення в Україну, – написала пані посол у своєму Twitter.

Нагадаємо, у Кремлі неодноразово погрожували дипломатам світових держав, які планували продовжити свою роботу під час війни в Україні.

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Британія розпочала евакуацію посольства у Києві у січні, за лічені тижні до початку війни. Мелінда Сіммонс поїхала з української столиці наприкінці лютого, однак перш ніж повернутися до Лондона, вона ще певний час залишалася на заході України.

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Джерело: The Guardian

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