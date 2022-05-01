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США планують передати Україні сучасніше озброєння – конгресмен

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
США планують передати Україні сучасніше озброєння – конгресмен

США розглядають можливості надання Україні сучаснішої зброї.

Про це заявив конгресмен Джейсон Кроу, додавши, що США повинні переконатися, що в українців є все необхідне для перемоги.

– Ми обмінялися думками з президентом Зеленським і вищим керівництвом, як ми можемо зробити це найкращим чином, як ми продовжимо надавати боєприпаси, паливо і зброю, як ми можемо змінити орієнтир нашої підтримки і надати Україні нову і більш сучасну зброю, як ми можемо тренувати українських військових і солдатів використовувати ці нові системи, – сказав Кроу.

Кроу зазначив, українці довели, що можуть перемагати маючи необхідну підтримку.

– Я приїхав як член Комітету з розвідки та Комітету з питань збройних сил з трьома сферами уваги: зброя, зброя та зброя. Ми повинні переконатися, що в українців є все необхідне для перемоги. Що ми побачили за останні два місяці – це їх лють, сильна гордість, їх здатність боротися і перемагати якщо у них є підтримка, – розповів Кроу.

Конгресмен уточнив, що наступна підтримка США може включати артилерію дальньої дії, новітні дрони, контрартилерійські системи та іншу зброю, яка допоможе українцям вступати в бій з ворогом на далеких дистанціях.

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Фото: Depositphotos

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