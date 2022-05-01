У дні, коли США не надсилає Україні більше зброї, вбивають більше людей – Маккол

Головний республіканець у комітеті Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол заявив, що новий пакет допомоги Україні Конгрес прийме відносно швидко.

Маккол також додав, що на його думку, наступні два-три тижні будуть ключовими у війні Росії проти України.

Маккол повідомив, що хотів би, аби Конгрес якнайшвидше ухвалив законопроект про додаткове фінансування Україні в розмірі $33 млрд, який Байден оголосив минулого тижня.

– Кожен день, коли ми не надсилаємо Україні більше зброї, це день, коли буде вбито більше людей, і день, коли вони можуть програти цю війну. Я думаю, що українці можуть її виграти. Але ми повинні дати їм інструменти для цього, – пояснив він.

Маккол також наголосив, що усіх зараз хвилює можливе застосування ядерної зброї президентом РФ Путіним.

Маккол сказав, що потенційне використання Росією хімічної або тактичної ядерної зброї перетне червону лінію. Якщо це станеться, США та союзники повинні будуть відповісти.