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Це підриває стабільність у всьому світі: генерали США про війну, яку розв’язала Росія

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Це підриває стабільність у всьому світі: генерали США про війну, яку розв’язала Росія

Війна в Україні становить серйозну загрозу підриву стабільності не лише у Європі, а й у цілому світі.

Про це в інтерв’ю журналістам CNN заявив американський генерал Еллі Кауфман.

– Російське вторгнення в Україну загрожує підірвати не лише європейський мир і стабільність, а й глобальний мир і стабільність, для захисту яких мої батьки та покоління американців так важко боролися, – розповів він.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі переконаний, що у 2022 році світ став свідком “найбільшої загрози миру та безпеці Європи та, можливо, світу”, коментуючи вторгнення рашистів в Україну.

Сполучені Штати, за його словами, перебувають у “дуже критичній та історичній точці геостратегічного перелому”, і велика відповідальність покладена, зокрема, і на американську армію.

– Потенціал значного міжнародного конфлікту між великими державами зростає, а не зменшується, – підкреслив генерал Міллі.

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Джерело: CNN

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