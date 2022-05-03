Його час закінчився: начальник ГУР Міноборони про підозрюваного у держзраді Медведчука

Підозрюваний у державній зраді проросійський політик Віктор Медведчук, який є кумом президента країни-агресора Володимира Путіна, виявився взагалі не потрібним Російській Федерації. Загарбницька Росія спочатку використовує людей, а потім їх викидає.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов наголосив, що ніхто не любить зрадників, навіть якщо йдеться про Росію.

– Медведчук виявився взагалі не потрібним Росії? Відповім трохи загально: нікому у світі зрадники не потрібні, навіть Росії. Вона їх використовує, але потім викидає. Усе. Тобто Медведчуку ще сидіти у нас, сидіти не у нас різне може бути, але це вже використаний матеріал, – зазначив він.

Кирило Буданов переконаний, що час проросійського політика Віктора Медведчука вже закінчився як для Російської Федерації, так і для інших країн у світі.

— Для всіх. Його час закінчився, – переконаний Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.