Поводиться, як ображена ковбаса: посол розкритикував Шольца за відмову їхати у Київ

Посол України у Німеччині Андрій Мельник різко розкритикував канцлера ФРН Олафа Шольца за те, що він досі не відвідав Київ на знак підтримки.

У понеділок Шольц заявив, що відвідає столицю України після того, як туди поїде президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Видання Spiegel писало, що така позиція канцлера пов’язана з його образою.

— Поводити себе, як ображена ліверна ковбаса, виглядає не дуже по-державницьки. Йдеться про найжорстокішу війну на винищення з часів нападу нацистів на Україну, – сказав Мельник.

Посол України неодноразово критикував партію лівоцентристських соціал-демократів, до якої належить і Шольц, за роки тісних зв’язків з РФ.

У квітні Україна відхилила пропозицію щодо візиту Штайнмаєра. Голова комітету парламенту ФРН з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман запропонувала вибачитися Україні через відмову прийняти Штайнмаєра.

— Можливо, шановний пан Мельник просто вибачиться перед президентом, а потім чемно запросить канцлера. Це теж можливо і було б дуже добре, — сказала вона.

1 травня під час мітингу в Дюссельдорфі Олаф Шольц назвав “застарілим” пацифістський підхід та пообіцяв надати Україні не лише фінансову допомогу, а й зброю для боротьби з російською агресією.

Своєю заявою він дорікнув групі інтелектуалів, юристів та творчих людей, які у відкритому листі засудили агресивну війну Росії, але закликали Шольца не надсилати важкого озброєння в Україну.