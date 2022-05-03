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Росія хоче приєднати Донецьку і Луганську області у травні – посол США в ОБСЄ

Юля Захарченко редакторка стрічки
Зеленський і Путін

Російська Федерація прагне приєднати Донецьку та Луганську області України до складу своєї країни вже у середині травня. Країна-агресор планує провести референдум щодо створення так званої “Херсонської народної республіки”.

Посол США в Організації з безпеки та співпраці в Європі Майкл Карпентер зазначив, що невідомо, чи вдасться загарбницькій Росії реалізувати свої злочинні плани.

– У нас є повідомлення, що Росія планує анексувати так звані ДНР та ЛНР. Також є інформація про плани проведення референдуму щодо створення “Херсонської народної республіки”, – повідомив посол США в ОБСЄ.

За його словами, Росія спробує створити “ХНР” за вже напрацьованою схемою, як це було з квазідержавними ЛНР та ДНР. Карпентер відмовився надати джерело цієї інформації, але додав, що це може статися до середини травня.

– Так само, як раніше Росія створювала квазідержавні ЛНР і ДНР. Ми вважаємо, що тепер російська влада спробує створити “Херсонську народну республіку”, – наголосив він.

Відповідаючи на запитання про деталі планів Росії та заплановану відповідь США, Карпентер зазначив, що не знає, чи зможе РФ реалізувати свої плани. Посол США в ОБСЄ додав, що плани країни-агресора були відповіддю на провал початкового плану вторгнення щодо повалення українського уряду та створення маріонеткового.

Натомість Кремль зараз намагається встановити маріонеткову владу на окупованих російськими військами територіях. Посол США в ОБСЄ наголосив, що про це свідчать викрадення представників місцевої влади, журналістів та активістів.

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Джерело: NYT

Фото: Офіс президента, Depositphotos

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