У Європі стартували найбільші навчання спецпризначенців країн-членів НАТО

У Європі у понеділок, 2 травня, стартували найбільші навчання спецпризначенців країн-членів НАТО. Про це проінформувало командування сил спецпризначення США у Європі.

У навчаннях візьмуть участь понад 3,3 тис. учасників із 30 країн світу. У порівнянні з попередніми роками – цьогоріч розмір навчань удвічі більший.

#TrojanFootprint kicks off tomorrow with over 3,300 participants from 30 nations, doubling in size from the previous year, making it the largest SOF exercise to date. (U.S. Army Infographic by Sgt. Matthew Prewitt) pic.twitter.com/Js5ma8SIRT — US Spec Ops Europe (@US_SOCEUR) May 1, 2022

Зазначається, що навчання відбудуться у Балтійському та Чорноморському регіонах, а також на територіях Польщі, Словаччини, Хорватії, Словенії, Румунії, Німеччини, Греції, Болгарії, Естонії, Литви, Латвії, Угорщини, Чорногорії та Північної Македонії.

— Одним із наших пріоритетів є підвищення стійкості проти зусиль супротивника з підриву демократичних процесів і цінностей. Це спільне навчання в Європі продовжить будувати та зміцнювати відносини з нашими союзниками та партнерами, створюючи загальну картину для бойових та миротворчих місій за кордоном, – зазначив командувач сил спецпризначень США в Європі Девід Тейбор.

У заяві пресслужби US Spec Ops Europe мовиться, що ці навчання “продовжують демонструвати трансатлантичну солідарність і відданість безпеці країн-учасниць з оборони східного флангу НАТО”.

Навчання Trojan Footprint 22 (TFP) завершаться 13 травня. Учасники відпрацюють наземні, повітряні та морські операції.

Related video

Читайте Швеція та Фінляндія можуть отримати гарантії безпеки ще до вступу до НАТО

Джерело: DVIDS, Голос Америки