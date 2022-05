У Європі стартували найбільші навчання спецпризначенців країн-членів НАТО

У Європі у понеділок, 2 травня, стартували найбільші навчання спецпризначенців країн-членів НАТО. Про це проінформувало командування сил спецпризначення США у Європі.

У навчаннях візьмуть участь понад 3,3 тис. учасників із 30 країн світу. У порівнянні з попередніми роками – цьогоріч розмір навчань удвічі більший.

#TrojanFootprint kicks off tomorrow with over 3,300 participants from 30 nations, doubling in size from the previous year, making it the largest SOF exercise to date.

(U.S. Army Infographic by Sgt. Matthew Prewitt) pic.twitter.com/Js5ma8SIRT

— US Spec Ops Europe (@US_SOCEUR) May 1, 2022