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Факти / Світ / Світові новини

У Європі стартували найбільші навчання спецпризначенців країн-членів НАТО

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
спецпризначенець НАТО

У Європі у понеділок, 2 травня, стартували найбільші навчання спецпризначенців країн-членів НАТО. Про це проінформувало командування сил спецпризначення США у Європі.

У навчаннях візьмуть участь понад 3,3 тис. учасників із 30 країн світу. У порівнянні з попередніми роками – цьогоріч розмір навчань удвічі більший.

Зазначається, що навчання відбудуться у Балтійському та Чорноморському регіонах, а також на територіях Польщі, Словаччини, Хорватії, Словенії, Румунії, Німеччини, Греції, Болгарії, Естонії, Литви, Латвії, Угорщини, Чорногорії та Північної Македонії.

— Одним із наших пріоритетів є підвищення стійкості проти зусиль супротивника з підриву демократичних процесів і цінностей.

Це спільне навчання в Європі продовжить будувати та зміцнювати відносини з нашими союзниками та партнерами, створюючи загальну картину для бойових та миротворчих місій за кордоном, – зазначив командувач сил спецпризначень США в Європі Девід Тейбор.

У заяві пресслужби US Spec Ops Europe мовиться, що ці навчання “продовжують демонструвати трансатлантичну солідарність і відданість безпеці країн-учасниць з оборони східного флангу НАТО”.

Навчання Trojan Footprint 22 (TFP) завершаться 13 травня. Учасники відпрацюють наземні, повітряні та морські операції.

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Джерело: DVIDS, Голос Америки

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Фото: Depositphotos

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