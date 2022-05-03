Є два варіанти завершення війни в Україні – начальник ГУР Міноборони

Є лише два варіанти завершення повномасштабної війни в Україні. У першому випадку можна говорити про розділення країни-агресора на три та більше частини, а у другому – про відносне збереження територіальної цілісності РФ під час зміни російського керівництва.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зазначив, що більшість осіб з військово-політичного керівництва Росії знають про це та бояться втратити свої статки.

– В останньому випадку новий керівник скаже, що РФ ні при чому в усіх цих процесах, це був хворий диктатор, а країна тут ні до чого. У цьому випадку Росія віддасть усі окуповані нею території — від островів Японії до Кенігсберга (нинішній Калінінград), який належить Німеччині, – зазначив він.

На думку Кирила Буданова, у російському керівництві знають, чим війна в Україні завершиться для країни-агресора у майбутньому.

– Більшість військово-політичного керівництва Росії це знає. І саме тому є спроби діалогу з західним світом, попри офіційну риторику, яку вони всі використовують. А от неофіційна зовсім інша: вони бояться втратити свої статки. І вони розуміють, чим це дуже швидко для них закінчиться, – переконаний начальник ГУР Міноборони України.