Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 70 день війни
Вбили Вбили
220 дітей
Поранили Поранили
>407 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 153 дорослих
Факти / Світ / Світові новини

Болгарія ремонтуватиме військову техніку України, але не постачатиме зброю

Юля Захарченко редакторка стрічки
Болгарія ремонтуватиме військову техніку України, але не постачатиме зброю

Уряд Болгарії ухвалив рішення про ремонт української військової техніки на оборонних потужностях країни. Однак про надання додатково озброєння та боєприпасів Україні для захисту від повномасштабної російської агресії не йдеться.

У пакеті допомоги від Болгарії – заходи для подолання наслідків економічних санкцій, а також гуманітарна, фінансова та військова допомога Україні.

У рішенні, яке підтримали 200 болгарських депутатів, йдеться про підтримку членства України в Європейському Союзі, надання допомоги українцям, можливість імпорту нашого зерна до Варни та посилення енергетичної співпраці.

Раніше Словаччина оголосила про подальший ремонт та модернізацію української військової техніки. Також Чехія погодилась ремонтувати наші танки та бронетранспортери, які виявилися пошкодженими внаслідок інтенсивних бойових дій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 70 днів, під час якої не припиняється постійна російська агресія проти мирних жителів і руйнування ворогом українських міст. Весь світ підтримує Україну та надає необхідну підтримку у боротьбі з агресором.

Читайте
У Чорному та Азовському морях кораблі ворога ще мають 22 ракети Калібр – Мотузяник

Джерело: News Agency BGNES

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка