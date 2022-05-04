Болгарія ремонтуватиме військову техніку України, але не постачатиме зброю

Уряд Болгарії ухвалив рішення про ремонт української військової техніки на оборонних потужностях країни. Однак про надання додатково озброєння та боєприпасів Україні для захисту від повномасштабної російської агресії не йдеться.

У пакеті допомоги від Болгарії – заходи для подолання наслідків економічних санкцій, а також гуманітарна, фінансова та військова допомога Україні.

У рішенні, яке підтримали 200 болгарських депутатів, йдеться про підтримку членства України в Європейському Союзі, надання допомоги українцям, можливість імпорту нашого зерна до Варни та посилення енергетичної співпраці.

Раніше Словаччина оголосила про подальший ремонт та модернізацію української військової техніки. Також Чехія погодилась ремонтувати наші танки та бронетранспортери, які виявилися пошкодженими внаслідок інтенсивних бойових дій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 70 днів, під час якої не припиняється постійна російська агресія проти мирних жителів і руйнування ворогом українських міст. Весь світ підтримує Україну та надає необхідну підтримку у боротьбі з агресором.

Джерело: News Agency BGNES