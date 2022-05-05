Путін приречений на провал: американський історик проаналізував усі сценарії

Російський воєнний злочинець Володимир Путін, програвши битву за Київ, намагається врятувати військовий успіх, перекинувши основні сили на Донбас. Проте, це було ще до того, як Україна отримала від Заходу важке озброєння. З ним українська армія може піти у контрнаступ і повернути захоплені РФ території.

– Що в такому разі робитиме Путін? Існує поширена думка, що він не може дозволити собі програти, і тому подвоїть ставки. Він міг би посилити ескалацію або за допомогою регулярних військових сил, або за допомогою хімічної чи ядерної зброї. Дехто досі розраховує, що Росія так чи інакше переможе, – пише американський військовий історик російського походження Макс Бут у колонці для The Washington Post під назвою Україна може перемогти. Не дайте Путіну залякати вас.

На його думку, навіть якщо Путін за одним зі сценаріїв 9 травня офіційно оголосить Україні війну, а в Росії – тотальну мобілізацію в стилі Другої світової війни, це, швидше, загрожує соціальними заворушеннями всередині самої РФ.

– Росія – велика країна (144 млн осіб), але Путін не має великого резерву підготовлених військових. РФ набирає приблизно 260 тис. осіб на рік двома призовами, навесні та восени, терміном на один рік. Але навіть якщо Путін відправить призовників до України (чого він клянеться не робити), їм все одно потрібно не менше чотирьох місяців навчання, і навіть це призведе до створення низькоякісних, невмотивованих солдатів, – вважає Бут.

Окрім відсутності тренованого резерву, за словами історика, серед головних проблем РФ – нестача високоточних боєприпасів, сучасної техніки та логістика.

– Росія втрачає свою найкращу військову техніку в Україні, і їй буде важко знайти заміну. Західні санкції душать російські військові виробничі лінії, зупиняючи потік мікрочіпів. У російських військових, наприклад, не вистачає високоточних боєприпасів, – наголосив він.

Далі Бут розмірковує про страшніший сценарій – якби Путін застосував хімічну або ядерну зброю:

– Найменш ймовірний сценарій – найапокаліптичніший: Росія атакує країни НАТО звичайною або ядерною зброєю. Путін не самогубець, і він знає, що реакція США буде руйнівною. Трохи правдоподібніше обмежене застосування ядерної зброї проти українських баз чи населених пунктів.

Проте в такому разі НАТО зможе використати неядерний арсенал, щоб знищити Чорноморський флот РФ і значну частину її військ в Україні та навколо неї – “це знищило б злочинний режим Путіна вщент”.

Американський історик погоджується з тим, що світ не може запобігти безрозсудній ескалації з боку Путіна, але повинен переконати його в тому, що ціна для Росії буде надто високою.

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