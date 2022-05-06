Британія ввела санкції проти корпорації, яка виготовляє 97% залізничних колій в Росії

Нові антиросійські санкції Великої Британії “вдарили” по найбільшому виробнику сталі в Російській Федерації.

Йдеться про міжнародну гірничо-металургійну корпорацію Evraz, співвласником якої є олігарх Роман Абрамович. Санкції проти Evraz офіційно затвердив британський уряд, про що йдеться у відповідній заяві 5 травня.

– Поряд з існуючими заходами, ця дія ще більше стримуватиме компанії, що працюють у стратегічних секторах Росії. Сьогоднішнє заморожування активів означає, що жоден громадянин або компанія Великої Британії не можуть вести з ними бізнес… Ці санкції ще більше підірвуть фінансові резерви Путіна та економіку і підтримають подальший спротив України, – йдеться у заяві уряду Британії.

Зазначається, що корпорація Evraz працює безпосередньо у тих галузях, що мають стратегічне значення для Кремля.

Evraz виробляє 28% всіх залізничних коліс і 97% залізничних колій у Росії.

Саме залізницю росіяни використовують для переміщення ключових військових постачань на лінію фронту в Україні.

Джерело: GOV.UK