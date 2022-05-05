Німеччина ще більше посилить свою допомогу Україні. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у своєму відеозверненні під час донорської конференції для допомоги Україні у Варшаві.

Канцлер зазначив, що триває 71 день війни, але “кожен день, який минає з моменту, коли Росія атакувала Україну, кожне скоєне російськими солдатами звірство тільки зміцнює нашу рішучість і нашу єдність”.

Він підкреслив, що “Путін не має виграти цю і він її не виграє”, тому що світова спільнота стоїть разом у тому, що стосується санкцій проти РФ, посилення власної обороноздатності та солідарності з українським народом.

Шольц наголосив, що минулого місяця Берлін пообіцяв надати €425 млн гуманітарної допомоги та допомоги на розвиток, а також €70 млн на медичну допомогу для механізму цивільного захисту ЄС. Окрім того, було надано додатково €430 млн для пом’якшення катастрофічного впливу російської війни на продуктову безпеку в світі.

— Сьогодні ми обіцяємо додатково €125 млн для гуманітарної підтримки та заходів для допомоги з підвищення стійкості України проти агресії, – заявив Шольц.

Він також поінформував, що ФРН надасть спеціальну позику: одна така в обсязі €50 млн була надана, ще одна на таку ж суму буде підготовлена за прискореною процедурою.

За словами канцлера, у межах двостороннього співробітництва в галузі розвитку Німеччина вже надала €120 млн на “протистояння гуманітарним і соціальним викликам війни” і планує зібрати ще €140 млн для фінансування розвитку.

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5 травня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. За словами глави держави, Україна очікує на посилення підтримки ФРН.