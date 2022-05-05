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Суд в Іспанії відпустив підозрюваного у держзраді Шарія під підписку про невиїзд

Юля Захарченко редакторка стрічки
Анатолій Шарій

Іспанський суд залишив на волі проросійського блогера Анатолія Шарія. Його відпустили з-під варти під підписку про невиїзд.

У підозрюваного у державній зраді пропагандиста забрали паспорт та наказали двічі на місяць з’являтися до найближчого суду.

За даними іноземних ЗМІ, ці заходи перестануть діяти через 40 днів, якщо Україна до цього часу офіційно не подасть запит про екстрадицію Шарія.

Нещодавно стало відомо, що в Іспанії затримали Анатолія Шарія, якого Служба безпеки України підозрює у державній зраді та порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

У СБУ наголосили, що проросійський блогер здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур.

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Джерело: El Pais

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