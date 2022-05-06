Мак-Фол: Єдиний варіант для Путіна – збрехати про перемогу та вивести війська РФ з України

Єдиний логічний варіант дій для президента Росії Володимира Путіна – це збрехати громадянам РФ про начебто перемогу в Україні та вивести війська з території нашої держави. Лише тоді очільник Кремля зможе не втратити так звану гідність перед росіянами.

Колишній посол США у Росії (2011-2014 роки), професор політичних наук Центру з питань демократії, розвитку та верховенства закону при Стенфордському університеті, директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Сполглі (FSI) Майкл Мак-Фол вважає, що у шостому пакеті санкцій Євросоюзу вдасться запровадити ембарго на російську нафту.

– Я очікую, що будуть нові санкції на ембарго. Це велике досягнення та прогрес. Уявіть, ви говорили про це два місяці тому, коли всі європейці відповіли, що у жодному разі не можуть цього зробити. Мовляв, це надто складно, надто дорого для нас. Помітно сильний прогрес. Звичайно, є проблема з кількома країнами, але загалом є прогрес, – переконаний він.

Майкл Мак-Фол вважає, що неможливо виграти війну без озброєння, яке нині Україні надають західні союзники. Він зазначив, що підтримує дії адміністрації США, яка постачає нашій державі необхідну техніку.

– Американська військова допомога – це набагато більше, ніж було навіть два тижні тому. Це великий прогрес. І зустріч міністрів на базі Рамштайн у Німеччині – це історична подія. Це означає, що всі наші союзники зараз розуміють, що потрібно допомагати Україні до перемоги. Я на 100% підтримую адміністрацію президента США Джо Байдена та те, що вони роблять. $30 млрд, з яких $20 млрд – це військова техніка. Єдина прогалина – це літаки, які, я сподіваюся, вони теж підтримають.

Колишній посол США у РФ припустив, як президент Росії Володимир Путін може вийти з цієї війни та не втратити гідність перед жителями Російської Федерації.

– Путін говоритиме те, що хоче, і не завжди це буде правдою. Я сподіваюся, що 9 травня він говоритиме, що ми (РФ, – Ред.) нібито перемогли (звісно, це буде брехнею, але Україна розуміє, що для нього правда не має жодного значення). Ми (Росія, – Ред.) нібито перемогли і йдемо додому. Путін уже програв війну. Він хотів захопити українців, ніби це не інша нація, як він це весь час каже. Путін хотів розширити Російську Федерацію – йому не вдалося. Так звана денацифікація – не вийшла. Демілітаризація – не вийшла. Захопити Київ – не вдалося. Путін каже, що це спеціальна військова операція. Це також не вийде. Для нього краще говорити, що ми перемогли та йдемо. Так він зможе зберегти обличчя. Росіянам буде байдуже, що вони почують – правду чи ні.