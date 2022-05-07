Президент США Джо Байден заявив представникам своєї розвідки, що нещодавні повідомлення у ЗМІ щодо обміну інформацією з Україною були контрпродуктивними.

Про це повідомив телеканал NBC із посиланням на чиновників адміністрації президента.

Під час телефонної розмови з директором ЦРУ Вільямом Бернсом, директором національної розвідки Авріл Хейнс і міністром оборони Ллойдом Остіном Байден заявив, що подібні повідомлення “відволікають від нашої мети”.

Інший чиновник стверджує, що Байден наказав зупинити витік інформації.

Крім того, телеканал додав, що Пентагон і Рада національної безпеки не відповіли на запити про коментар.

Нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація, що розвідка США могла допомогти Україні потопити російський крейсер Москва. Водночас речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США не надавали конкретної інформації щодо позиції російського військового корабля.

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За його словами, Україна має власні розвідувальні можливості для відстеження та націлювання на російські військові кораблі, які вона і застосувала в цьому випадку.

Джерело: NBC