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Байден розкритикував спецслужби за витік інформації про обмін даними з Україною – NBC

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
байден сша

Президент США Джо Байден заявив представникам своєї розвідки, що нещодавні повідомлення у ЗМІ щодо обміну інформацією з Україною були контрпродуктивними.

Про це повідомив телеканал NBC із посиланням на чиновників адміністрації президента.

Під час телефонної розмови з директором ЦРУ Вільямом Бернсом, директором національної розвідки Авріл Хейнс і міністром оборони Ллойдом Остіном Байден заявив, що подібні повідомлення “відволікають від нашої мети”.

Інший чиновник стверджує, що Байден наказав зупинити витік інформації.

Крім того, телеканал додав, що Пентагон і Рада національної безпеки не відповіли на запити про коментар.

Нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація, що розвідка США могла допомогти Україні потопити російський крейсер Москва. Водночас речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США не надавали конкретної інформації щодо позиції російського військового корабля.

Зараз дивляться

За його словами, Україна має власні розвідувальні можливості для відстеження та націлювання на російські військові кораблі, які вона і застосувала в цьому випадку.

Джерело: NBC

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Фото: Depositphotos

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