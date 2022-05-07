Представники урядів країн Заходу мають сумніви щодо готовності Кремля застосувати тактичну ядерну зброю в Україні.

Про це пише Українська правда із посиланням на Financial Times, коментарі якому надали чиновники з Сполучених Штатів та країн Євросоюзу.

На думку західних високопосадовців та аналітиків, в Росії змирились з тим, що застосування будь-якого виду ядерної зброї стане занадто великою загрозою для самої Російської Федерації через вже анонсовані реакції з боку країн Заходу. Водночас РФ намагатиметься і надалі підвищувати напругу, аби Сполучені Штати та ЄС припинили допомагати Україні.

Чиновниця Європейського Союзу на умовах анонімності розповіла, що зараз сили РФ зосереджені на Донбасі, тому збільшення ескалації, або прямий конфлікт з НАТО в разі застосування ядерної зброї, наразі не є тим варіантом розвитку подій, до якого готові у Кремлі.

Колишня очільниця департамент ядерної політики в Пентагоні Леонор Томеро припустила, що Вашингтон може здійснити військове втручання в тому випадку, якщо РФ застосує тактичну ядерну зброю проти населення в Україні.

У будь-якому разі, за її словами, застосування ядерної зброї РФ примусить увесь світ відреагувати належним чином.

Зараз дивляться

– Ми не хочемо, щоб вони знову переоцінили свої сили чи опиралися на хибні очікування. Нам слід наголосити, що для них (росіян, – Ред.) наслідки (від використання ядерної зброї, – Ред.) будуть нищівними, – сказала вона.

Іншою ознакою для сумнівів серед західних урядовців до застосування ядерної зброї РФ стало постачання важкого озброєння в Україну.

Втім серед західних чиновників є побоювання, що в Росії підуть на ескалацію через використання хімічної або біологічної зброї.

Колишній високопосадовець Пентагону Скотт Саган, який наразі викладає політологію в Стенфордському університеті, розповів, що стратегія стримування ядерної війни полягає в тому, щоби приховати від противника суть і ціль відповідного удару. На думку Скотта Сагона, чимало сигналів відбувається “за зачиненими дверима”.

У сучасних реаліях, вважає він, вже ніхто не керується старою тактикою часів Холодної війни, коли за ядерні удари наступить аналогічна відповідь.

Видання, посилаючись на низку фахівців, пише, що вони застерігають від применшення загрози застосування ядерної зброї з боку РФ в Україні. Оскільки протягом багатьох років Кремль інвестував чимало грошей у розробку тактичних ядерних боєзарядів з низьким радіусом ураження.

Financial Times зазначає, що російські державні телеканали створюють залякування, в яких розповідають про готовність політичного керівництва Росії до ведення ядерної війни, адже вважають “поразку російської армії” неприпустимою.

Так, наприклад, на державному телеканалі Росія-1 29 квітня показали мапу Європи, де інфографікою показана кількість секунд, що необхідні для завдання ядерних ударів з Калінінградської області до різних столиць Європи.

Водночас російський пропагандист Дмитро Кісєльов 1 травня виступив з анімованим відео, в якому російська ракета Сармат повністю знищує Британські острови. В ефірі він пригрозив прем’єр-міністру Великої Британії словами “Один удар, Борисе, і Британія під водою”, який раніше неодноразово виступав з публічною підтримкою збільшення збройної допомоги Україні.