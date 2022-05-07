Путін намагається перекрутити історію, щоб виправдати війну проти України – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив президента Росії Володимира Путіна в історичному ревізіонізмі.

— Путін намагається перекрутити історію, щоб виправдати свою неспровоковану та жорстоку війну проти України. Ті, хто вивчає минуле, знають, що Володимир Зеленський і хоробрий народ України втілюють дух тих, хто переважав під час Другої світової війни. Вони мужньо захищають свою країну, свою демократію та законне майбутнє України у вільній та мирній Європі, – заявив він на тлі підготовки Росії до святкування Дня перемоги у війні проти нацизму.

За його словами, світ має “священний обов’язок” перед тими, хто загинув у Другій світовій війні.

— Відзначаючи завершення Другої світової війни в Європі, ми маємо священний обов’язок перед полеглими: говорити правду про минуле та підтримувати всіх тих, хто в наш час стоїть на захисті свободи. Оскільки в Європі знову вирує війна, необхідно рішуче протистояти тим, хто тепер намагається маніпулювати історичною пам’яттю, – вважає Блінкен.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що адміністрація Байдена розглядає питання про те, щоб оголосити Росію спонсором тероризму.

Наразі юристи мають впевнитися, що дії Кремля юридично відповідають критеріям для внесення до списку спонсорів тероризму. Внесення РФ у такий перелік потягне за собою штрафи, зокрема обмеження на іноземну допомогу, заборону експорту оборонних товарів та інші заходи.

Джерело: Держдепартамент США