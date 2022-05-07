Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 73 день війни
Вбили Вбили
223 дітей
Поранили Поранили
>410 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 309 дорослих
Факти / Світ / Світові новини

Путін намагається перекрутити історію, щоб виправдати війну проти України – Блінкен

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Блинкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив президента Росії Володимира Путіна в історичному ревізіонізмі.

— Путін намагається перекрутити історію, щоб виправдати свою неспровоковану та жорстоку війну проти України.

Ті, хто вивчає минуле, знають, що Володимир Зеленський і хоробрий народ України втілюють дух тих, хто переважав під час Другої світової війни. Вони мужньо захищають свою країну, свою демократію та законне майбутнє України у вільній та мирній Європі, – заявив він на тлі підготовки Росії до святкування Дня перемоги у війні проти нацизму.

За його словами, світ має “священний обов’язок” перед тими, хто загинув у Другій світовій війні.

— Відзначаючи завершення Другої світової війни в Європі, ми маємо священний обов’язок перед полеглими: говорити правду про минуле та підтримувати всіх тих, хто в наш час стоїть на захисті свободи. Оскільки в Європі знову вирує війна, необхідно рішуче протистояти тим, хто тепер намагається маніпулювати історичною пам’яттю, – вважає Блінкен.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що адміністрація Байдена розглядає питання про те, щоб оголосити Росію спонсором тероризму.

Наразі юристи мають впевнитися, що дії Кремля юридично відповідають критеріям для внесення до списку спонсорів тероризму. Внесення РФ у такий перелік потягне за собою штрафи, зокрема обмеження на іноземну допомогу, заборону експорту оборонних товарів та інші заходи.

Джерело: Держдепартамент США

Зараз дивляться

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Getty Images

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка