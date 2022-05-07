У суботу, 7 травня, у Парижі (Франція) відбулася церемонія інавгурації Еммануеля Макрона на другий президентський термін.

Церемонія стартувала об 11.00 за місцевим часом в Єлисейському палаці і тривала більше години.

На церемонії інавгурації були присутні близько 450 осіб: колишні президенти Франції, члени уряду, політики, спортсмени, релігійні діячі тощо.

На початку церемонії голова Конституційної ради Франції Лоран Фабіус оголосив офіційні результати президентських виборів, згідно з якими переміг Еммануель Макрон із результатом 58,55%.

У своїй промові Фабіус згадав про три ключові проблеми, які стоять перед Макроном: війна в Україні та виклики безпеці в Європі; зміна клімату; виклики демократії та соціальній справедливості.

Після підтвердження нового президентського мандата Макрон був оголошений Великим Магістром ордена Почесного легіону. Йому піднесли золотий ланцюг ордена.

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Після цього Макрон виголосив свою програмну промову, в якій окреслив ключові кроки на наступний п’ятирічний президентський термін.

Servir ce pays.

Servir nos concitoyens.

Servir notre jeunesse. https://t.co/4jAEldKZQy — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 7, 2022

Згідно з традицією, пролунав 21 гарматний постріл із військово-меморіального комплексу Дім Інвалідів (Les Invalides). А на подвір’ї Єлисейського палацу пройшла церемонія огляду французьких військ під звуки Марсельєзи.

У промові згадав про Україну: в Парижі відбулася інавгурація Макрона / 5 фотографий

Варто зазначити, що другий президентський термін Еммануеля Макрона офіційно розпочнеться з 14 травня (оскільки 13 травня завершується перший термін).

Про що говорив Макрон у своїй промові

Інавгураційна промова Еммануеля Макрона проходила під гаслом Діяти!

Президент Франції, зокрема, згадав про повномасштабну війну в Україні, яку розв’язала Росія. Макрон зазначив, що Париж повинен діяти, щоб “допомогти демократії та мужності перемогти”.

За словами політика, і Франція, і Європа повинні будуть діяти, щоб запобігти подальшій ескалації цього збройного конфлікту в Східній Європі, сприяти розвитку демократії та боротьбі зі зміною клімату.

Макрон пообіцяв спростити бюрократичні процедури, створити робочі місця, а також зробити так, щоб Франція стала екологічною державою.

– У першу чергу діяти, щоб уникнути будь-якої ескалації після російської агресії в Україні. Діяти, щоб зробити нашу країну сильнішою в сільськогосподарській, промисловій, науковій та творчій сферах… Діяти, щоб зробити нашу країну екологічною державою, якою вона повинна бути. Діяти, щоб продовжувати боротися з нерівністю, діяти, щоб продовжувати досягати прогресу для всіх, діяти, щоб продовжувати захищати наших співвітчизників, – заявив Макрон.

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Він окреслив пріоритетні проблеми, які доведеться вирішувати протягом наступного президентського терміну: війна в Україні, сільське господарство, реіндустріалізація, екологія, скорочення безробіття, єдність країни, безпека, соціальна нерівність.

Макрон пообіцяв зробити Францію “більш сильною”. А для цього він має намір керувати “новим методом”: “плануючи, реформуючи та об’єднуючи” французів.

– Дія в ці часи пов’язана зі згуртованістю, повагою, об’єднанням усіх. Ми повинні всі разом винайти новий метод, за допомогою якого зможемо вибудувати нові виробничі, соціальні та екологічні взаємини в суспільстві, – додав він.

Макрон наголосив, що, переобравши його, Франція обрала “проєкт незалежності в дестабілізованому світі”.

– Там, де інші народи, піддавшись націоналістичній спокусі, ностальгії за минулим та звукам ідеологічних сирен, які, як вважалося, залишилися у минулому столітті, обрали відступ, французький народ зробив вибір на користь чіткого та зрозумілого проєкту майбутнього. Це республіканський та європейський проєкт, – повідомив президент Франції.

Насамкінець Макрон пообіцяв служити країні та всьому французькому народові.

Як відомо, під час другого туру президентських виборів у Франції, який відбувся 24 квітня, Еммануель Макрон переміг свою суперницю Марін Ле Пен, набравши 58,55% голосів. Макрон став першим за останні 20 років чинним президентом Франції, переобраним на другий термін.

Джерело: France 24, CNN, BFM TV