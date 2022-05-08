Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 74 день війни
Вбили Вбили
225 дітей
Поранили Поранили
>413 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 309 дорослих
Факти / Світ / Світові новини

На порядку денному – Україна: розпочалася віртуальна зустріч лідерів G7 із Зеленським

Ілля Нежигай редактор стрічки
G7

Почалася віртуальна зустріч лідерів Великої сімки (G7), участь у якій візьме президент Володимир Зеленський.

Про це пише CNN із посиланням на заяву представника Білого дому.

Наголошується, що за результатами зустрічі очікується обговорення вторгнення Російської Федерації на територію України. Більше того, раніше в адміністрації президента США зазначали, що навмисне вирішили провести зустріч за день до щорічного святкування Дня Перемоги в Росії.

Окрім іншого, лідери країн Великої сімки відведуть зустріч останнім подіям в Україні, підтримці Києва і, як зазначалося, очікується демонстрація “єдності Великої сімки”, що зберігається, в їх колективній відповіді.

До порядку денного, як зазначає CNN, також будуть включені нові санкції проти Росії.

Раніше Факти ICTV писали, у чому символізм зустрічі лідерів Великої сімки саме 8 травня та яке значення це може мати для України.

Зараз дивляться
Читайте
В України буде свій день перемоги після капітуляції Росії - історик про війну в Україні та 8 травня

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: CNN

Фото: Getty Images

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка