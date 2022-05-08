Почалася віртуальна зустріч лідерів Великої сімки (G7), участь у якій візьме президент Володимир Зеленський.

Про це пише CNN із посиланням на заяву представника Білого дому.

Наголошується, що за результатами зустрічі очікується обговорення вторгнення Російської Федерації на територію України. Більше того, раніше в адміністрації президента США зазначали, що навмисне вирішили провести зустріч за день до щорічного святкування Дня Перемоги в Росії.

Окрім іншого, лідери країн Великої сімки відведуть зустріч останнім подіям в Україні, підтримці Києва і, як зазначалося, очікується демонстрація “єдності Великої сімки”, що зберігається, в їх колективній відповіді.

До порядку денного, як зазначає CNN, також будуть включені нові санкції проти Росії.

Раніше Факти ICTV писали, у чому символізм зустрічі лідерів Великої сімки саме 8 травня та яке значення це може мати для України.