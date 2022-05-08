Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 74 день війни
Вбили Вбили
225 дітей
Поранили Поранили
>413 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 309 дорослих
Факти / Світ / Світові новини

Режим Путіна буде притягнутий до відповідальності: Трасс про авіаудар по Білогорівці

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Режим Путіна буде притягнутий до відповідальності: Трасс про авіаудар по Білогорівці

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс прокоментувала бомбардування росіянами школи у Білогорівці Луганської області.

Трасс зазначила, що вона нажахана російським бомбардуванням школи, яке призвело до загибелі невинних людей, які сховалися від російських бомб.

– Навмисне націлення на цивільне населення та цивільну інфраструктуру – є воєнними злочинами. Ми гарантуємо, що режим Путіна буде притягнутий до відповідальності, – написала вона в Twitter.

Нагадуємо, що внаслідок авіаудару по школі в Білогорівці Луганської області попередньо загинули 60 осіб.

Авіаудар по Білогорівці російські військові здійснили 7 травня о 16.37. Унаслідок обстрілу спалахнули пожежі в будинку культури та будівлі школи, у бомбосховищі якої ховалися близько 90 жителів селища.

Читайте
Авіаудар по школі в Білогорівці й ракетні удари по Одесі: найголовніше на 74-ту добу війни (онлайн)

Зараз дивляться

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: CNN

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка