Режим Путіна буде притягнутий до відповідальності: Трасс про авіаудар по Білогорівці

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс прокоментувала бомбардування росіянами школи у Білогорівці Луганської області.

Трасс зазначила, що вона нажахана російським бомбардуванням школи, яке призвело до загибелі невинних людей, які сховалися від російських бомб.

– Навмисне націлення на цивільне населення та цивільну інфраструктуру – є воєнними злочинами. Ми гарантуємо, що режим Путіна буде притягнутий до відповідальності, – написала вона в Twitter.

Нагадуємо, що внаслідок авіаудару по школі в Білогорівці Луганської області попередньо загинули 60 осіб.

Авіаудар по Білогорівці російські військові здійснили 7 травня о 16.37. Унаслідок обстрілу спалахнули пожежі в будинку культури та будівлі школи, у бомбосховищі якої ховалися близько 90 жителів селища.