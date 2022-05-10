У Берліні на журналістку Мосейчук напав російськомовний громадянин – посольство України у ФРН

У Берліні російськомовний громадянин намагався завдати тілесних ушкоджень кореспондентці українського телеканалу Наталії Мосейчук. Знімальна група готувала сюжет про цьогорічні заходи із вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій війні.

В офіційній заяві посольства України у Німеччині зазначили, що напад на журналістів телеканалу 1+1 стався на території меморіального комплексу радянським воїнам у Трептов-парку.

Посольство України у Німеччині закликало поліцію Берліна негайно вжити всіх необхідних заходів, щоб притягнути учасників нападу до відповідальності за скоєне.

– Посольству України у ФРН відомо про цей інцидент. Поліція Берліна поінформована про події на території меморіального комплексу. Закликаємо поліцію Берліна негайно вжити усіх необхідних заходів, щоб якомога швидше провести слідство щодо нападу на представників ЗМІ та притягти винних до відповідальності, – йдеться у повідомленні.

У День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 9 травня, у Берліні напали на знімальну групу українського телеканалу під час знімання сюжету. Журналісти готували відеозапис про заходи для вшанування пам’яті загиблих.