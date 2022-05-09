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Ваші дії ганьблять усіх солдатів Другої світової: глава Міноборони Британії про парад Путіна

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Ваші дії ганьблять усіх солдатів Другої світової: глава Міноборони Британії про парад Путіна

Виступ Путіна 9 травня на військовому параді в Москві засвідчив відчай Кремля у своїх злочинних планах щодо України.

Про це офіційно заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

– Путін, його найближче оточення та генерали тепер відображають фашизм і тиранію 70-річної давності, повторюючи помилки тоталітарних режимів минулого століття, – зазначив він.

За словами глави Міноборони Британії, дії російської армії ганьблять бійців Другої світової війни. Він закликав російських генералів постати перед військовими судами за усі ті злочини, що були скоєні після повномасштабного вторгнення в Україну.

– Для вас не може бути дня перемоги, є лише безчестя… Путін розриває як минуле Росії, так і її майбутнє, – додав британський міністр.

Бен Воллес також прокоментував слова Путіна про те, що напад на Україну – це виправдання тому, що Росія нібито “була оточена” військами НАТО.

– На долю НАТО припадає 6% його сухопутного кордону. Це не оточення, якщо йдеться лише про 6%. Щодо баз НАТО в Україні, то я впевнений, що український посол скаже вам, що у них не було жодних баз НАТО, – зауважив Бен Воллес.

На думку глави Міноборони Великої Британії, Путін “вірить у те, у що хоче вірити”, і це свідчить про його відчай.

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Джерело: Gov.UK

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