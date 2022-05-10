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Мінськ направив підрозділи ССО до кордону з Україною

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
техніка у білорусі

Білорусь заявила про розгортання сил спецоперацій на кордоні з Україною. В оборонному відомстві РБ заявили, що таке рішення ухвалене “з метою забезпечення безпеки Білорусі”.

Приводом для такого розгортання зазначено те, що ЗСУ нібито створили на цьому напрямі угруповання загальною чисельністю до 20 тис. осіб.

Також у межах перевірки органів управління територіальної оборони Білорусі з 10 травня у Брестській та Гродненській областях планують створити формування територіальних військ у двох районах.

Для цього із запасу на військові збори призиватимуть близько 430 осіб. Особовий склад територіальної оборони “приступить до виконання завдань з охорони та оборони важливих об’єктів” Кобринського та Лідського районів.

Білоруські активісти повідомили, що у напрямку українських кордонів із Мінська рухаються установки Смерч та Точка-У.

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Водночас Білорусь масово стягує війська не лише до кордонів України, а й до кордонів Польщі. Також триває розконсервація техніки та виклики резервістів до військкоматів.

6 травня представник Міноборони США Джон Кірбі заявив, що Білорусь поки що не виявляє ознак того, щоб воювати в Україні.

За його словами, зараз у Білорусі проходять навчання. Хоча самі ці військові навчання Кірбі відмовився коментувати.

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