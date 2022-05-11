РФ відстає від своїх планів щодо війни в Україні на два тижні – Пентагон

Президенту РФ не вдалося досягти жодної зі своїх стратегічних цілей після того, як він перекинув війська на Схід та Південь України.

Про це заявив представник Пентагону, передає The Guardian.

Росія не змогла добитися виконання своїх планів щодо захоплення Донбасу та Півдня України.

За даними Пентагону, Росія відстає від своїх планів щодо війни в Україні на два тижні.

– Президент РФ Володимир Путін відстав від того, що він, на його думку, міг би захопити на Донбасі та Півдні України приблизно на два тижні, – вважає чиновник Пентагону.

Раніше у Пентагоні повідомили, що російській армії, яка має великі втрати після широкомасштабного вторгнення в Україну, важко поповнювати запас високоточних керованих боєприпасів.