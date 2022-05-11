Європейський союз виключив заборону на морське транспортування нафти з шостого пакету санкцій проти Росії. Таким чином, Брюссель пішов назустріч Греції та Мальті.

Про це з посиланням на власні джерела повідомило видання Financial Times.

За даними видання, Європейська комісія відхилила свою пропозицію заборонити перевезення російської нафти морським шляхом до третіх країн, оскільки зіткнулася з жорсткою позицією Греції та Мальти.

На ці дві країни припадає понад половина танкерного флоту ЄС, тож вони виступають проти пункту про доставку чорного золота через суттєві наслідки для їхніх економік.

Financial Times зазначили, що ця заборона не увійде до шостого пакету санкцій.

Зазначимо, що нафтове ембарго було чи не найбільш очікуваним кроком у шостому пакеті санкцій ЄС проти Росії.

Зараз дивляться

9 травня віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина казала, що сподівається на ухвалення Євросоюзом рішення про ембарго на російські нафтопродукти протягом найближчих 24 годин.

Так, президент Європейської Ради Шарль Мішель, який перебував в Україні, заявив Європейський Союз уже близький до вирішення проблеми із забороною імпорту російської нафти.