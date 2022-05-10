У США випустили пам’ятні срібні інвестиційні монети номіналами $1. Вони увічнюють мужній опір українських захисників російським окупантам та прагнення нашого народу захистити свою незалежність та суверенітет.

Про це повідомили в Музеї грошей Національного банку України. На реверсах обох монет зображена жінка, яка втілює образ свободи. Дизайн зворотної сторони створений за мотивами ескізу художника і медальєра Адольфа Олександра Вайнмана Свобода, що йде.

У дизайні інвестиційних монет 2022 року є багато українських національних символів. На реверсі першої монети навколо жінки у квітковому вінку майорить синьо-жовтий прапор.

На реверсі другої свобода одягнена у кольори українського стяга та крокує полем соняшників. Ці ж квіти є у вінку та букеті, який жінка тримає в руках.

З прапором і соняшниками: у США випустили пам’ятні монети з символікою України / 3 фотографии

Зазначимо, що саме соняшник здавна вважається українським символом любові до Батьківщини. Також суцвіття соняха стало символом скорботи за загиблими на Донбасі українськими героями.

На аверсі (лицьовій стороні) обох монет зображений культовий американський орел у польоті. Дизайн аверсу інвестиційних монет цього типу оновлений у 2021 році та створений художницею Емілі Дамстра. На лицьовій стороні другої монети зображення орла кольорове, виконане у кольорах української символіки.

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Джерело: Музей грошей НБУ

Фото: Музей грошей НБУ