Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала країну-агресора Росію прямою загрозою світовому порядку – через повномасштабну війну проти України та “тривожний пакт” із Китаєм.

Таку заяву вона зробила під час візиту до Токіо, де проходить 28-й саміт ЄС-Японія.

– Росія сьогодні є найпрямішою загрозою світовому порядку з варварською війною проти України, її тривожним пактом із Китаєм, а також закликом до нових та дуже довільних міжнародних відносин, – наголосила очільниця Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн нагадала, що Японія входить до групи держав, які запровадили жорсткі санкції проти РФ через криваву війну в Україні.

– Як і Європейський Союз, Японія розуміє, що тут поставлено на карту. Не лише майбутнє України. Не лише майбутнє Європи. Але майбутнє світового порядку, що ґрунтується на правилах, – зазначила вона.

За даними західних ЗМІ, Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської ради Шарль Мішель прибули в Японію для переговорів, які стосуються повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а також зростання занепокоєння щодо ролі Китаю в Азії та за її межами.

Як відомо, Європейський Союз зараз готує шостий пакет санкцій проти РФ через війну в Україні. Каменем спотикання стало ембарго на російську нафту. Найбільшим противником запровадження заборони на імпорт нафти з РФ є Угорщина, яка дуже залежить від російських поставок.

Урсула фон дер Ляєн особисто проводила переговори з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном щодо цього питання і заявляла про певний прогрес. Проте Будапешт продовжує блокувати пропозицію Євросоюзу щодо заборони імпорту російської нафти, і це стримує весь пакет санкцій ЄС.

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Як відомо, інші пропозиції Євросоюзу щодо нових санкцій проти РФ передбачають виключення ще кількох російських банків з міжнародної платіжної системи SWIFT (зокрема, Сбербанку), обмеження проти високопоставлених російських військових, які причетні до злочинів у Бучі та Маріуполі, заборону російських пропагандистських каналів.

Джерело: Єврокомісія, The Guardian