Рада ООН з прав людини закликала РФ надати доступ до примусово вивезених людей з України

Рада ООН з прав людини вимагає від РФ негайно припинити військові дії проти України та утриматися від нападів на цивільне населення та об’єкти інфраструктури.

Рада закликає РФ надати доступ до осіб, які були перевезені з України та утримуються на території країни-агресора чи окупованих територіях.

Про це йдеться в резолюції Ради ООН з прав людини, яку підтримали 33 країни.

У повідомленні також зазначається, що 12 країн утримались від голосування, а проти – Китай та Еритрея.

– Рада ООН з прав людини підтверджує свою вимогу негайно припинити військові дії проти України, а всі сторони конфлікту поважати фундаментальні принципи та норми міжнародного гуманітарного права, у тому числі утримуватися від будь-яких нападів на цивільне населення та цивільні об’єкти, а також утримуватися від будь-яких порушень та зловживання прав людини в Україні, – йдеться в резолюції.

У документі також наголошується на необхідності утриматись від будь-якої російської дезінформації, пропаганди війни або пропаганди національної, расової чи релігійної ворожнечі.

– Рада закликає РФ надати представникам і співробітникам міжнародних правозахисних і гуманітарних установ, включаючи спеціалізовані установи ООН, безперешкодний та негайний доступ до осіб, які були перевезені з різних районів України та наразі утримуються на території РФ, – йдеться у документі.

Рада ООН з прав людини закликає країну-агресора надати перелік вивезених осіб, вказавши їх місцезнаходження.

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Рада також звернулася із проханням до незалежної міжнародної слідчої комісії, щоби провести в Україні розслідування в Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях.

Рада ООН з прав людини наголосила на своїй прихильності до суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.