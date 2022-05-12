У четвер, 12 травня, пролунав потужний вибух на хімічному заводі Melamin у місті Кочев’є (Словенія).
За інформацією місцевих ЗМІ, вибух стався близько 8.35, після чого виникла сильна пожежа.
Вибух був настільки потужним, що з будинків поблизу впала штукатурка, а в сусідньому медичному центрі та будинку для літніх людей повилітали вікна. Були пошкоджені й інші будівлі, розташовані поруч.
В Управлінні з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків стихійних лих поінформували, що внаслідок інциденту понад 20 людей отримали поранення, і двоє з них із важкими травмами госпіталізовані.
– За нашими даними, понад 20 осіб зазнали поранень, двоє з них отримали важкі опіки та були госпіталізовані, – зазначається в повідомленні відомства.
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Intervencija poteka uspešno. Požar je pogašen, gasilske enote izvajajo hlajenje.
Po naših podatkih je več kot 20 poškodovanih, dva sta huje opečena in prepeljana v @ukclj.
Zgradba je hudo poškodovana, udar je povzročil popokana okna tudi v okolici.
— Uprava RS za zaščito in reševanje (@URS_ZR) May 12, 2022
Згодом директор заводу Сречко Штефанич у коментарі ЗМІ поінформував, що йому відомо про шістьох поранених, двоє з яких перебувають у важкому стані. Він уточнив, що поранених може бути більше: шестеро – це ті, кому надали допомогу безпосередньо на заводі, а інші могли звертатися до лікарів самостійно.
Кілька людей (четверо чи п’ятеро) досі вважаються зниклими безвісти. За словами Штефанича, малоймовірно, що вони вижили.
– На жаль, доводиться припускати, що зниклі безвісти, ймовірно, загинули, оскільки умови були такі, що вижити було складно, – зазначив він.
Загалом на підприємстві працюють понад 190 людей.
Ekipa N1 je v Kočevju, kjer je zjutraj v kemični tovarni Melamin odjeknila močna eksplozija. Zrak je nasičen s črnim in gostim dimom. pic.twitter.com/aJz0LPSrtg
— N1 Slovenija (@n1slovenija) May 12, 2022
Штефанич також поінформував, що попередньо відомо про причини вибуху.
– Вибух стався на перевантажувальній станції, куди прибула завантажена цистерна. Ми ще з’ясовуємо, чому стався вибух, – розповів директор заводу, додавши, що небезпеки наступного вибуху немає.
Рятувальники вже ліквідували пожежу та проводять охолодження. Будівля заводу отримала сильні пошкодження.
Ojej, v Melaminu v Kočevju huda eksplozija. Vse je streslo. Groza!
Foto via FB. pic.twitter.com/zJEjcyCUkl
— NATAŠA BRIŠKI (@DC43) May 12, 2022
Po zadnjih podatkih Uprave za zaščito in reševanje je več kot 20 ljudi poškodovanih, dva hudo opečena so prepeljali v ljubljanski klinični center. https://t.co/25LLj5qFeK
— ????MMC RTV Slovenija (@rtvslo) May 12, 2022
Місцева влада запевнила, що шкоди навколишньому середовищу немає. Водночас людей, які проживають поблизу заводу, закликають залишатися вдома, зачиняти вікна та двері. Загалом місцевим мешканцям радять перебувати в радіусі 500 метрів від місця вибуху.
Основним видом діяльності заводу Melamin є виробництво пластмас, фарб, лаків та іншої продукції. Підприємство функціонує з 1954 року.
Джерело: RTV Slovenija, 24ur.com
Фото: melamin.si