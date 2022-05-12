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У Словенії пролунав потужний вибух на хімзаводі: є поранені та зниклі безвісти

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Завод у Словенії

У четвер, 12 травня, пролунав потужний вибух на хімічному заводі Melamin у місті Кочев’є (Словенія).

За інформацією місцевих ЗМІ, вибух стався близько 8.35, після чого виникла сильна пожежа.

Вибух був настільки потужним, що з будинків поблизу впала штукатурка, а в сусідньому медичному центрі та будинку для літніх людей повилітали вікна. Були пошкоджені й інші будівлі, розташовані поруч.

В Управлінні з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків стихійних лих поінформували, що внаслідок інциденту понад 20 людей отримали поранення, і двоє з них із важкими травмами госпіталізовані.

– За нашими даними, понад 20 осіб зазнали поранень, двоє з них отримали важкі опіки та були госпіталізовані, – зазначається в повідомленні відомства.

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Згодом директор заводу Сречко Штефанич у коментарі ЗМІ поінформував, що йому відомо про шістьох поранених, двоє з яких перебувають у важкому стані. Він уточнив, що поранених може бути більше: шестеро – це ті, кому надали допомогу безпосередньо на заводі, а інші могли звертатися до лікарів самостійно.

Кілька людей (четверо чи п’ятеро) досі вважаються зниклими безвісти. За словами Штефанича, малоймовірно, що вони вижили.

– На жаль, доводиться припускати, що зниклі безвісти, ймовірно, загинули, оскільки умови були такі, що вижити було складно, – зазначив він.

Загалом на підприємстві працюють понад 190 людей.

Штефанич також поінформував, що попередньо відомо про причини вибуху.

– Вибух стався на перевантажувальній станції, куди прибула завантажена цистерна. Ми ще з’ясовуємо, чому стався вибух, – розповів директор заводу, додавши, що небезпеки наступного вибуху немає.

Рятувальники вже ліквідували пожежу та проводять охолодження. Будівля заводу отримала сильні пошкодження.

Місцева влада запевнила, що шкоди навколишньому середовищу немає. Водночас людей, які проживають поблизу заводу, закликають залишатися вдома, зачиняти вікна та двері. Загалом місцевим мешканцям радять перебувати в радіусі 500 метрів від місця вибуху.

Основним видом діяльності заводу Melamin є виробництво пластмас, фарб, лаків та іншої продукції. Підприємство функціонує з 1954 року.

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Джерело: RTV Slovenija, 24ur.com

Фото: melamin.si

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