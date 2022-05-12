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Україні знадобиться 100 років, щоб впоратися з наслідками війни з РФ – Шольц

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Україні знадобиться 100 років, щоб упоратися з наслідками війни з Росією через нерозірвані снаряди та бомби, які залишаться в землі.

Про це повідомляє новинне агентство AFP.

Шольц додав, що країни Заходу повинні разом допомагати Україні, щоб швидше її відбудувати після закінчення війни.

Він також розповів, що у Німеччині через 77 років з моменту закінчення Другої світової війни досі знаходять бомби та знешкоджують їх.

– Ті, хто живе в Німеччині, знають, що ми досі знаходимо бомби, які падали під час Другої світової… Україні доведеться ще протягом сотні років боротися з наслідками цієї війни. Такі війни мають тривалі наслідки — всі снаряди, що зараз запускають, можуть роками залишатися в ґрунті, — сказав він.

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Фото: Getty Images

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