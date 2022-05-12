Як Україна може отримати заморожені активи росіян: інтерв’ю Андерса Аслунда

В ЄС та на Заході все частіше порушується питання щодо вилучення активів РФ, які підпали під санкції, щоб передати на відбудову зруйнованої інфраструктури України. Всесвітньо відомий економіст, професор Джорджтаунського університету Андерс Аслунд в ексклюзивному інтерв’ю Фактам тижня пояснив, як це можна зробити.

– Першими дискусію про те, що заморожені активи Росії та її олігархів треба передати Україні, почали у Сполучених Штатах. Звідки ці гроші братимуть?

– Перше джерело – це, звичайно, $300 млрд резервів Центрального банку Росії. Вони зараз у семи західних країнах, які мають їх націоналізувати. У такому разі резерви належатимуть цим країнам. І Україні треба домовитись із ними, щоб отримати ці гроші.

Друге джерело – це гроші олігархів, які президент Байден запропонував, щоби США через законодавство націоналізували. Це непроста справа у Конгресі, бо це питання права власності.

– У чому головні труднощі з грошима російської еліти і про які суми йдеться? Чи існують хоча б приблизні підрахунки? Скільки з них можуть передати Україні?

– Приблизно $50 млрд загалом на Заході заморожено. І я думаю, що має бути $400 млрд, але не буде стільки. Оптимально можливо $100 млрд, можна додати від цих ресурсів і потім отримати як гранти від Євросоюзу, США, Канади та Англії. Це протягом п’яти років чи більше. У сумі ми можемо обговорювати $500 млрд для реконструкції та реформ, а також вступу України до ЄС протягом п’яти років.

Зараз дивляться

– А щодо Сполучених Штатів, чи багато тут активів російських товстосумів? І де шукати решту?

– Це не дуже багато ресурсів США. Тут ми можемо обговорювати кілька мільярдів доларів лише з цих $50 млрд. Бо де найбільше грошей? У Джерсі, це маленький острів біля Англії, $7 млрд Романа Абрамовича, $7 млрд Cayman Islands (Кайманові острови, – Ред.) та $8 млрд у Швейцарії. І це досить нереально, що ці гроші будуть використані та конфісковані. Найбільше грошей, де найскладніше їх отримати, в Дубаї. Ми не маємо уявлення, скільки їх там. Cayman Islands та Дубай – це найбільші чорні діри у світовій економіці.

– За яких умов Україна може отримати гроші із заморожених активів?

– Треба, щоби була прозорість і жодної корупції, а також якісне управління. Що ми бачили у таких випадках раніше? Це те, що різні українські діячі та агенції хотіли ці гроші отримати, але не отримували через те, що не було жодної домовленості.

І інша версія – це, звісно, ​​питання, куди послати гроші, під які умови. Зараз багато переговорів, з багатьма партнерами, і це буде дуже складний процес.

Що я хотів би бачити – це те, щоб США, Англія, Євросоюз організували спільний фонд для цих грошей, домовилися з Україною, як розподілити ці гроші.

– А чи була вже подібна практика у світі та, зокрема, у Сполучених Штатах?

– Щодо резервів центральних банків було кілька прикладів. Останній – це Центральний банк Афганістану, де, якщо я правильно пам’ятаю, $9 млрд заморожено, коли Талібан прийшов до влади. Тоді Байден указом передав ці гроші жертвам теракту в Нью-Йорку 2001 року. Це можна робити указом.

– Але для передачі Україні заморожених активів росіян хочуть ухвалити спеціальний законопроєкт. Я так розумію, тому, що сума безпрецедентна, і задля того, щоб мінімізувати судові оскарження. Як швидко сам процес передачі грошей може зрушитися?

– Це можна дуже швидко зробити, якщо все продумати з точки зору законодавства. Ви бачите зараз, як США раптово вирішили передати $14 млрд Україні. Коли є згода у Конгресі, все дуже швидко. Очікується також $33 млрд до кінця вересня, запропоновані Байденом. Все може вирішитись протягом двох-трьох тижнів.

Фото: Atlantic Council