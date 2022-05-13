Пішов із життя президент Об’єднаних Арабських Еміратів Халіфа бін Заїд Аль Нахаян у віці 73 років.

Правитель Абу-Дабі помер у п’ятницю, 13 травня, повідомляє Міністерство у справах президента ОАЕ.

– Міністерство у справах президента висловлює співчуття народу ОАЕ, арабської та ісламської нації, світу у зв’язку зі смертю його Високості шейха Халіфа бін Заїда Аль Нахаяна, президента ОАЕ, – йдеться у заяві.

Шейх Халіфа бін Заїд Аль Нахаян обіймав посаду президента Об’єднаних Арабських Еміратів з 3 листопада 2004 року.

Він був обраний наступником свого батька, покійного шейха Заїда бін Султана Аль Нахаяна, який став першим президентом ОАЕ у 1971 році. Він очолював країну до своєї смерті 2 листопада 2004 року.

Шейх Халіфа народився у 1948 році, був другим президентом ОАЕ та 16 правителем емірату Абу-Дабі. Він був старшим сином шейха Заїда. Ставши президентом ОАЕ, шейх Халіфа очолив значну реструктуризацію як федерального уряду, так і уряду Абу-Дабі.

Шейх Халіфа керував розвитком нафтогазового сектору та перехідних галузей, які успішно сприяли диверсифікації економіки країни. Крім того, він виступив з ініціативою щодо розвитку системи висування членів Федеральної національної ради, що розглядалося як перший крок до встановлення прямих виборів в ОАЕ.

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Джерело: Khaleej Times