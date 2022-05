Російський генерал з досвідом у Сирії: у CNN розповіли, хто керував обстрілами Харкова

Після початку повномасштабного вторгнення Росія вдарила щонайменше двома десятками касетних боєприпасів по Харкову та інших містах України. Іноземним виданням стало відомо, що 56-річний російський генерал Олександр Журавльов, який здійснював звірства у Сирії, віддавав накази про касетне бомбардування мирних жителів України.

Його призначили офіцером у 1980-х роках, коли той служив у колишній Чехословаччині. Після розпаду СРСР генерал почав служити у танкових частинах.

????Russian general who oversaw atrocities in Syria led cluster bomb attacks on civilians in Ukraine. CNN identified 11 Smerch rocket strikes on residential #Kharkiv???????? launched by rocket artillery brigade led by Col.Gen Alexander ZHURAVLYOV in Belgorod????????—war crimes under int’l law. pic.twitter.com/uJI3qbim4k

— ????????Paula Chertok???????????? (@PaulaChertok) May 12, 2022