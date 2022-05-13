Російський генерал з досвідом у Сирії: у CNN розповіли, хто керував обстрілами Харкова

Після початку повномасштабного вторгнення Росія вдарила щонайменше двома десятками касетних боєприпасів по Харкову та інших містах України. Іноземним виданням стало відомо, що 56-річний російський генерал Олександр Журавльов, який здійснював звірства у Сирії, віддавав накази про касетне бомбардування мирних жителів України.

Його призначили офіцером у 1980-х роках, коли той служив у колишній Чехословаччині. Після розпаду СРСР генерал почав служити у танкових частинах.

????Russian general who oversaw atrocities in Syria led cluster bomb attacks on civilians in Ukraine. CNN identified 11 Smerch rocket strikes on residential #Kharkiv???????? launched by rocket artillery brigade led by Col.Gen Alexander ZHURAVLYOV in Belgorod????????—war crimes under int’l law. pic.twitter.com/uJI3qbim4k — ????????Paula Chertok???????????? (@PaulaChertok) May 12, 2022

Тричі відправлений у Сирію, він вперше став командувачем російських військ під час свого другого перебування у РФ у липні 2016 року. Перед тим, як він обійняв цю посаду, Москва втягнулася в криваву боротьбу за захоплення міста Алеппо.

Керівництво Журавльова стало каталізатором штурму Алеппо у Сирії. Після того, як він очолив військову операцію, російська армія швидко посилила атаку на територію та завершила облогу густонаселеного міста. Тоді дуже багато людей загинуло, а РФ випрацювала нову агресивну тактику проти мирних жителів у Сирії: облога міста, моріння голодом, бомбардування та підкорення.

Під час його командування також різко збільшилася кількість задокументованих атак касетними боєприпасами в Алеппо. У 2015 році Міноборони Росії заперечило використання касетних боєприпасів у Сирії. Схожа ситуація відбувається зараз, коли РФ заперечує вбивства мирних жителів, прикриваючись так званою спецоперацією.

Зараз дивляться

У Харкові місцеві жителі знають, як вибухають касетні боєприпаси. Вони щодня згадують про смерть та руйнування, які спричинила країна-агресор Росія. Вулиці були заповнені пораненими, всюди лежать уламки розбитого скла, а автомобілі охопив вогонь.

Один з очевидців розповів, що лише у його житловому будинку внаслідок однієї атаки було поранено до десятка людей.

Касетні боєприпаси містять безліч вибухових речовин, які, потрапляючи на землю, за масштабом можуть охопити декілька футбольних полів. Росія зазвичай скидає їх з літака, запускає з землі чи моря. Вони розроблені так, щоб вибухати під час удару на землю чи асфальт, але майже третина залишаються нерозірваними, створюючи смертельну небезпеку для цивільного населення протягом багатьох наступних років.

Касетні бомби заборонені міжнародною Конвенцією про касетні боєприпаси 2010 року. У документі йдеться про заборону використання, передавання, виробництва та накопичення цієї зброї. Серед країн, які не підписали цей договір, є Росія та Ізраїль.