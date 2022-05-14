Дії РФ можуть спричинити нові кризи: Бербок про крадіжки зерна з України

Росія свідомо вирішила розширити військове протистояння проти України на зернову війну.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час прес-конференції на зустрічі міністрів закордонних справ Великої сімки.

– Дії Росії призводять до збою поставок, незмірного зростання цін — не тільки в нашій країні, але й у всьому світі — і загрози жорстокого голоду, — сказала Бербок.

Бербок додала, що світ не повинен буди наївним, адже те, що робить в Україні РФ – це свідомо обраний інструмент знищення.

– Росія підготовлює умови для нових криз, щоб свідомо послабити міжнародну згуртованість проти російської війни. Спричинення голоду, нестабільність, енергетична небезпека, повзуча ерозія демократичних цінностей – усе це спричиняють дії РФ, – сказала Бербок.

Бербок додала, що Альянс повинен готуватися до гонки на довгі дистанції, щоб боротися з цією глобальною кризою.

– Ми ніколи не визнаємо зміни кордонів України, які Росія хоче встановити військовою силою, – додав Бербок.

Нагадуємо, російські окупанти крадуть тисячі тонн українського зерна, а також сільськогосподарське обладнання українських фермерів на захоплених ними територіях.

Міністерство оборони України підрахувало, що росіяни вкрали вже близько 400 тис. тонн зерна.