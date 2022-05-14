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Двері до НАТО не закриті: Туреччина хоче переговорів зі Швецією та Фінляндією

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Реджеп Тайіп Ердоган

Туреччина не закрила двері для вступу до НАТО для Швеції та Фінляндії. Про це сказав речник турецького президента Ібрагім Калін в інтерв’ю Reuters.

Він наголосив, що Туреччина хоче переговорів зі скандинавськими країнами та придушення терористичної діяльності, особливо у Стокгольмі. За його словами, “порушується питання національної безпеки Туреччини”.

У п’ятницю, 13 травня, Реджеп Тайіп Ердоган несподівано заявив, що Туреччина не може підтримати розширення Альянсу, тому що Фінляндія та Швеція є “домом для багатьох терористичних організацій”.

Країна-претендент на членство у Північноатлантичному альянсі має отримати одностайну підтримку всіх членів Альянсу.

— У нас немає позитивної думки з цього приводу. Скандинавські країни – це як гостьовий будинок для терористичних організацій, – сказав Ердоган, вказуючи на те, що Туреччина може використати свій статус члена Альянсу, щоб накласти вето.

Турецький президент мав на увазі членів Робітничої партії Курдистану, які знайшли притулок у скандинавських країнах. Ердоган сказав, що колишні правителі Туреччини “зробили помилку”, давши зелене світло на членство Греції в НАТО в 1952 році.

12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єр-міністр Санна Марін офіційно оголосили про свою підтримку вступу країни до НАТО. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що членство Фінляндії зміцнить як Альянс, так і саму країну.

Зараз дивляться

Швеція може подати заявку до НАТО вже в понеділок, 16 травня, після того, як правлячі соціал-демократи ухвалять рішення.

Джерело: Daily Sabah, Reuters

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Фото: Depositphotos

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