Двері до НАТО не закриті: Туреччина хоче переговорів зі Швецією та Фінляндією

Туреччина не закрила двері для вступу до НАТО для Швеції та Фінляндії. Про це сказав речник турецького президента Ібрагім Калін в інтерв’ю Reuters.

Він наголосив, що Туреччина хоче переговорів зі скандинавськими країнами та придушення терористичної діяльності, особливо у Стокгольмі. За його словами, “порушується питання національної безпеки Туреччини”.

У п’ятницю, 13 травня, Реджеп Тайіп Ердоган несподівано заявив, що Туреччина не може підтримати розширення Альянсу, тому що Фінляндія та Швеція є “домом для багатьох терористичних організацій”.

Країна-претендент на членство у Північноатлантичному альянсі має отримати одностайну підтримку всіх членів Альянсу.

— У нас немає позитивної думки з цього приводу. Скандинавські країни – це як гостьовий будинок для терористичних організацій, – сказав Ердоган, вказуючи на те, що Туреччина може використати свій статус члена Альянсу, щоб накласти вето.

Турецький президент мав на увазі членів Робітничої партії Курдистану, які знайшли притулок у скандинавських країнах. Ердоган сказав, що колишні правителі Туреччини “зробили помилку”, давши зелене світло на членство Греції в НАТО в 1952 році.

12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єр-міністр Санна Марін офіційно оголосили про свою підтримку вступу країни до НАТО. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що членство Фінляндії зміцнить як Альянс, так і саму країну.

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Швеція може подати заявку до НАТО вже в понеділок, 16 травня, після того, як правлячі соціал-демократи ухвалять рішення.

Джерело: Daily Sabah, Reuters