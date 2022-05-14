Президент країни-агресора Росії Володимир Путін не досягнув жодної зі своїх цілей у повномасштабній війні проти України, проте позицію не змінив.

Про це розповів канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв’ю місцевому виданню T-Online. Політика, зокрема, попросили прокоментувати його вчорашню телефонну розмову з Путіним, яка стосувалася війни в Україні.

На запитання, чи помітив він зміни в позиції Путіна щодо України, Шольц відповів заперечно.

– Ні (не побачив змін, – Ред.). Зрозуміло одне: Росія не досягла жодної з цілей війни, згаданих на початку. Україна не завойована, але захищається з великою майстерністю, мужністю та духом саможертовності. НАТО не відійшло, а фактично збільшило свої сили на східному фланзі Альянсу. А коли Фінляндія та Швеція приєднаються до НАТО, Альянс стане ще міцнішим. Самі російські війська зазнали значних втрат, значно більших, ніж за десятиліття кампанії Радянського Союзу в Афганістані, – наголосив канцлер Німеччини.

На думку Шольца, Путін повинен поступово зрозуміти, що єдиний вихід із нинішньої ситуації – домовитися з Україною.

Канцлер ФРН уточнив, що Кремль повинен вивести свої війська з території нашої держави. А на яких умовах відбуватимуться припинення війни та переговори з РФ – вирішуватиме Україна.

Про санкції та постачання зброї

Під час інтерв’ю Шольц також підтвердив, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну як у питанні постачання озброєнь, так і щодо антиросійських санкцій.

Зараз дивляться

– У якийсь момент Росія змушена буде збагнути, що єдина ймовірна можливість того, що санкції колись будуть скасовані, – це угода з Україною. І це не може бути мир на продиктованих (РФ, – Ред.) умовах… Ми продовжуватимемо, зокрема, і з санкціями. Оскільки наша мета полягає в тому, щоб спроба російського вторгнення провалилася, – пояснив політик.

На переконання канцлера Німеччини, вже запроваджені проти РФ санкції “демонструють дуже вагомий вплив”. Шольц уточнив, що від цих обмежувальних заходів постраждала російська економіка, а її шанси на подальший розвиток “вкрай обмежені”.

Коментуючи розмову з Путіним, Шольц не зміг відповісти, чи сприймає господар Кремля аргументи про шкоду санкцій для Росії.

– У будь-якому випадку, РФ загнала себе в драматичну ситуацію. Ми просто бачимо, куди веде економічна ізоляція. Президент РФ має зрозуміти, що можливості його країни отримувати вигоду від світового прогресу заблоковані, доки не настане справжній мир, – заявив канцлер Німеччини.

Напередодні Олаф Шольц поінформував, що під час розмови з Путіним заявив про три ключові речі. Одна з них – якнайшвидше припинення війни в Україні.

– Три речі із довгої телефонної розмови з Путіним: в Україні має бути припинення вогню якнайшвидше. Твердження, що там правлять “нацисти”, – хибне. І я вказав на відповідальність Росії за глобальну продовольчу ситуацію, – написав Шольц у своєму Twitter-акаунті.

Drei Dinge aus meinem heutigen langen Telefonat mit #Putin: Es muss schnellstmöglich einen Waffenstillstand in der #Ukraine geben. Die Behauptung, dass dort Nazis herrschen, ist falsch. Und ich habe ihn auf die Verantwortung Russlands für die globale Lebensmittellage hingewiesen. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 13, 2022

Нещодавно президент України Володимир Зеленський провів переговори з канцлером Шольцем. Вони обговорили оборонну допомогу, взаємодію в енергетичній сфері та посилення санкцій проти РФ.

1 травня Шольц пообіцяв надати Україні не лише фінансову допомогу, а й зброю. Він назвав “застарілим” пацифістський підхід.

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Джерело: T-Online