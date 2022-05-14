Влада Португалії заблокувала продаж маєтку російського олігарха Романа Абрамовича вартістю €10 млн ($10,4 млн).

Про це пише португальська газета Publico із посиланням на неназваних джерел.

Видання зазначає, що реєстр власності нерухомості на курорті Кінта-ду-Лагу в Алгарві було заморожено ще 25 березня на запит Міністерства закордонних справ Португалії.

При цьому Роман Абрамович мав спроби продати маєток за 15 днів до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну через компанію Millhouse Views LLC, що базується в Делавері, США, та належить Millhouse LLC, яка керує активами бізнесмена.

За даними газети, португальський банк Caixa Geral de Depositos звернув на це увагу та попередив владу.

Нагадаємо, Роман Абрамович отримав португальське громадянство у квітні 2021 року на підставі закону, що пропонує натуралізацію нащадкам євреїв-сефардів, які були вигнані з Піренейського півострова за часів середньовічної інквізиції.

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10 березня Велика Британія запровадила санкції проти Романа Абрамовича, що включали блокування активів та заборону на в’їзд до країни. 15 березня ЄС оголосив четвертий пакет санкцій проти Росії, обмеження якого також торкнулися мільярдера Романа Абрамовича.

The Wall Street Journal писала, що адміністрація президента США Джо Байдена також готувалася ввести санкції проти Абрамовича, проте Рада національної безпеки США доручила Мінфіну утриматися від запровадження санкцій щодо нього.

У травні стало відомо, що російський олігарх все ж таки продав свій футбольний клуб Челсі.

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Джерело: Público