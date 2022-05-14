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В Індії заборонили експорт пшениці через російсько-українську війну

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
В Індії заборонили експорт пшениці через російсько-українську війну

В Індії ввели заборону на експорт пшениці для забезпечення загальної продовольчої безпеки країни та підтримки сусідніх та вразливих країн.

Країна почала готуватися до дефіциту через війну в Україні, яку розгорнула РФ.

Про це повідомляє видання Times of India із посиланням на текст указу.

Відтепер експорт пшениці буде дозволено лише щодо поставок, за якими було видано безвідкличний акредитив, тобто той, який не можливо скасувати без згоди одержувача коштів.

– Також експорт буде дозволено на підставі дозволу, наданого урядом Індії іншим країнам для задоволення їхніх потреб у продовольчій безпеці та на підставі запиту їхніх урядів, – йдеться у повідомленні.

Індійські чиновники висловили стурбованість нинішніми темпами експорту пшениці в інші країни та ймовірною тенденцією на найближчі кілька місяців через російсько-українську війну.

Світові покупці розраховували на Індію – другого за величиною виробника пшениці у світі – щодо постачання після того, як росіяни здійснили морську блокаду в Україні та експорт виявився неможливим.

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Також рішення про заборону експорту пшениці було ухвалено після величезних втрат урожаю через сильну спеку в березні.

Як повідомлялося, за даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FАО), станом на початок травня близько 25 млн тонн зерна залишаються в Україні. Наразі зерно неможливо вивезти.

У свою чергу, Україна пропонує створити інструмент для продовольчої безпеки світу, яка опинилася під загрозою через розв’язану Росією повномасштабну війну.

Нагадуємо, російські окупанти крадуть тисячі тонн українського зерна, а також сільськогосподарське обладнання українських фермерів на захоплених ними територіях.

Міністерство оборони України підрахувало, що росіяни вкрали вже близько 400 тис. тонн зерна.

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Джерело: Укрінформ

Фото: Depositphotos

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