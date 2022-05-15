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Чехія прийняла майже 200 тис. біженців із України

Валентина Летяк, редакторка стрічки
переселенці

У Чехії станом на 15 травня перебуває близько 200 тис. біженців з України. Про це повідомив в ефірі чеського телебачення міністр внутрішніх справ країни Віт Ракушан.

За його словами, чеська влада видала понад 340 тис. гуманітарних віз, проте близько 140 тис. людей виїхали з країни, переважно до Західної Європи.

Точну кількість він не може назвати, оскільки біженці переміщуються в межах Шенгенської зони.

Ракушан також звернув увагу на проблемну ситуацію з кількома сотнями біженців ромської національності, які ще не отримали візи, оскільки незрозуміло, чи мають вони подвійне українське та угорське громадянство.

Глава МВС Чехії зауважив, що у такому випадку вони не матимуть права на гуманітарні візи.

Тому Чехія звернулася до Угорщини з проханням прискорити перевірку, щоб вирішити це питання.

Зараз дивляться

З понеділка, 16 травня, уряд Чехії посилить паспортний контроль для біженців, які прямують з України.

Для отримання пільг у громадянина має бути позначка про перетин кордону України.

Деякі біженців прямують з території Угорщини, тому у Чехії перевіряють, чи мають вони подвійне громадянство.

На початку травня Чехія надала Україні військову допомогу на 3 млрд крон (майже $128 млн).

Джерело: Radio Prague International

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Фото: Depositphotos

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