Чехія прийняла майже 200 тис. біженців із України

У Чехії станом на 15 травня перебуває близько 200 тис. біженців з України. Про це повідомив в ефірі чеського телебачення міністр внутрішніх справ країни Віт Ракушан.
За його словами, чеська влада видала понад 340 тис. гуманітарних віз, проте близько 140 тис. людей виїхали з країни, переважно до Західної Європи.
Точну кількість він не може назвати, оскільки біженці переміщуються в межах Шенгенської зони.
Ракушан також звернув увагу на проблемну ситуацію з кількома сотнями біженців ромської національності, які ще не отримали візи, оскільки незрозуміло, чи мають вони подвійне українське та угорське громадянство.
Глава МВС Чехії зауважив, що у такому випадку вони не матимуть права на гуманітарні візи.
Тому Чехія звернулася до Угорщини з проханням прискорити перевірку, щоб вирішити це питання.
З понеділка, 16 травня, уряд Чехії посилить паспортний контроль для біженців, які прямують з України.
Для отримання пільг у громадянина має бути позначка про перетин кордону України.
Деякі біженців прямують з території Угорщини, тому у Чехії перевіряють, чи мають вони подвійне громадянство.
На початку травня Чехія надала Україні військову допомогу на 3 млрд крон (майже $128 млн).
Джерело: Radio Prague International