Фінляндія в неділю прийняла офіційне рішення про подачу заявки на членство в НАТО.

Рішення прийнято на спільному засіданні президента та урядового комітету із зовнішньої політики та політики безпеки.

Рішення буде обговорюватися в парламенті в понеділок, а голосування, як очікується, відбудеться у вівторок. Заявка буде подана в НАТО, за даними ЗМІ, в середу.

– Сьогодні президент і урядовий комітет із зовнішньої політики оборони прийняли рішення подати заявку на членство в НАТО. Це історичний день. Відкривається нова ера, – сказав на прес-конференції президент Саулі Нііністьо.

За його словами, до цього рішення Фінляндію підштовхнули події в Україні. Він підкреслив, що заява Фінляндії про членство не спрямована проти кого б то не було.

– Безпека – це не гра з нульовою сумою. Коли безпека Фінляндії максимальна, вона ні від кого не залежить, підвищується загальна безпека, – сказав президент.

Він зазначив, що членство в НАТО підтримується в суспільстві країни.

Коментуючи реакцію президента Росії Володимира Путіна на заявку Фінляндії, Нііністьо сказав, що в суботу розмовляв з ним і реакція Путіна на заяву Фінляндії була менш жорсткою, ніж будь-який російський коментар з 2016 року.

Зараз дивляться

12 травня Нііністьо і прем’єр-міністр Санна Марін виступили зі спільною заявою, в якій висловилися за пріоритетний вступ країни в НАТО.

Членство в НАТО підтримали також парламентські комітети з оборони і зовнішньої політики. За підрахунками телерадіомовлення Yle, за вступ до НАТО виступають близько 130 депутатів парламенту з 200.

Згідно з останнім опитуванням громадської думки, проведеним на замовлення порталу телерадіомовлення Yle, 76% фінів хочуть бачити Фінляндію в НАТО.

Заявка спочатку буде розглянута Радою НАТО, після чого почнуться переговори з НАТО і угода про членство має бути ратифікована на національному рівні у всіх 30 країнах Альянсу.

Такі великі країни НАТО як США, Франція, Німеччина і Великобританія пообіцяли підтримку Фінляндії протягом періоду розгляду заявки.

Фінляндія повинна буде звернутися за допомогою і уточнити, що їм буде потрібно. Це може бути військова підтримка, обмін розвідданими, кіберзахист і проведення спільних військових навчань.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг неодноразово заявляв, що Фінляндію і Швецію приймуть до альянсу з радістю і обіцяв провести процедури прийому в найкоротші терміни.

Розширення НАТО за рахунок Фінляндії і Швеції збільшить протяжність кордонів РФ з НАТО на 1,2 тис. км.

Високопоставлені дипломати НАТО зустрічаються в неділю в Берліні, щоб обговорити надання подальшої підтримки Україні та кроки Фінляндії та Швеції щодо приєднання до НАТО.

Очікується, що парламент Фінляндії схвалить це рішення найближчими днями, але це вважається формальністю.