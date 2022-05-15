Влада США вважає, що російський мільярдер і колишній президент Роснефти Едуард Худайнатов виступав як підставний власник двох суперяхт вартістю понад $1 мільярд.

Про це пишуть Bussines Insider та Bloomberg.

Згідно з судовими документами, поданими до суду на острові Фіджі, осередок офшорних компаній та яхтовий брокер допомогли приховати справжнього власника суперяхти.

На тлі західних санкцій суперяхти, що належать російським олігархам, були конфісковані чи затримані у різних частинах світу. США намагаються заарештувати на Фіджі суперяхту вартістю $325 мільйонів, що належить Сулейману Керімова. ФБР виявило на борту судна докази, що викривають його власника в тому, що через американські фінансові установи проводилися транзакції в доларах США для підтримки та обслуговування яхти Amadea.

Водночас суперяхта Шехерезада вартістю $700 млн, яка вже дев’ять місяців знаходиться в сухому доці, нещодавно була спущена на воду після дозаправки. За чутками, вона пов’язана із президентом Росії Володимиром Путіним.

За даними Bloomberg, бенефіціарним власником обох яхт – який може відрізнятися від фактичного власника – є колишній президент державної компанії Роснефть Едуард Худайнатов. Американські чиновники вважають його “справжнім бенефіціарним власником”. В той самий час ексдиректора Роснефти немає в жодному списку санкцій.

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У письмовій заяві спеціального агента ФБР, поданому до суду Фіджі, йдеться, що фігурування Худайнатова як власника двох найбільших суперяхт в історії, обидві з яких пов’язані з особами, які перебувають під санкціями, дозволяє припустити, що колишній президент Роснефти використовується як підставна особа, не підпадає під санкції, щоб приховати справжніх бенефіціарних власників цих судів.

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Згідно з Bloomberg, “хоча Худайнатов заможний, немає жодних підстав вважати, що він має фінансові ресурси для придбання судів Amadea і Scheherazade, загальна вартість яких перевищує 1 мільярд доларів”.

На 350-футовій суперяхті Amadea є вертолітний майданчик, басейн, викладений мозаїкою, та акваріум з омарами. Її власник, Керімов, вважається дев’ятою за багатством людиною в Росії зі статками близько $14,5 млрд, за даними Forbes. Раніше щодо Керімова були введені санкції з боку США, ЄС та Великобританії через передбачуване відмивання грошей та його зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним.

Згідно зі свідченнями під присягою, з якими ознайомилося агентство Bloomberg, сім’я Керимових брала участь у затвердженні встановлення нової печі для піци, певної марки “спа-ліжка” та перестановки електричних розеток на судні. Кожному члену сім’ї члени екіпажу надали кодове ім’я, включаючи самого Керімова, якого називали G0.